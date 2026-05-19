https://1prime.ru/20260519/brak-870051693.html
В Госдуме не поддержали предложение о снижении возраста вступления в брак
В Госдуме не поддержали предложение о снижении возраста вступления в брак - 19.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме не поддержали предложение о снижении возраста вступления в брак
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в разговоре с РИА... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T17:30+0300
2026-05-19T17:30+0300
2026-05-19T17:30+0300
общество
бизнес
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости не поддержала предложение о снижении возраста вступления в брак на территории РФ. "Прозвучало предложение о снижении возраста вступления в брак. С ним мы никак согласиться не можем, так же, собственно говоря, как с расширением границ возраста молодости", - сказала Буцкая. Парламентарий отметила, что благодаря работе федерального министерства здравоохранения в России увеличивается количество лет здоровой жизни, по ее словам, это прекрасно. "Снижать возраст брачности тоже не стоит. У нас четко все прописано. Есть понятие брачного возраста, что с 18 лет по общим основаниям наступает полная дееспособность. Также прописаны уважительные причины, которые разрешают вступать в брак с 16 лет, и эти уважительные причины утверждают органы местного управления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак", - добавила она. Буцкая считает, что на данных действующих нормах следует остановиться. Она подчеркнула, что беременность может наступить в возрасте 14-15 лет, однако подростки к этому не готовы ни с биологической, ни с социальной точек зрения. Депутат напомнила, что в таких ситуациях оказывается всяческая поддержка со стороны органов здравоохранения, социальных служб, психологов и юристов. Кроме того, в России действуют социальные кризисные центры.
https://1prime.ru/20260314/matkapital-868313419.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, рф, госдума
Общество , Бизнес, РФ, Госдума
В Госдуме не поддержали предложение о снижении возраста вступления в брак
Депутат Буцкая выступила против снижения возраста вступления в брак в России
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости не поддержала предложение о снижении возраста вступления в брак на территории РФ.
"Прозвучало предложение о снижении возраста вступления в брак. С ним мы никак согласиться не можем, так же, собственно говоря, как с расширением границ возраста молодости", - сказала Буцкая.
Парламентарий отметила, что благодаря работе федерального министерства здравоохранения в России увеличивается количество лет здоровой жизни, по ее словам, это прекрасно.
"Снижать возраст брачности тоже не стоит. У нас четко все прописано. Есть понятие брачного возраста, что с 18 лет по общим основаниям наступает полная дееспособность. Также прописаны уважительные причины, которые разрешают вступать в брак с 16 лет, и эти уважительные причины утверждают органы местного управления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак", - добавила она.
Буцкая считает, что на данных действующих нормах следует остановиться. Она подчеркнула, что беременность может наступить в возрасте 14-15 лет, однако подростки к этому не готовы ни с биологической, ни с социальной точек зрения.
Депутат напомнила, что в таких ситуациях оказывается всяческая поддержка со стороны органов здравоохранения, социальных служб, психологов и юристов. Кроме того, в России действуют социальные кризисные центры.
В Госдуме рассказали, как официальный брак облегчает получение маткапитала