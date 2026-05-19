https://1prime.ru/20260519/brak-870051693.html

В Госдуме не поддержали предложение о снижении возраста вступления в брак

В Госдуме не поддержали предложение о снижении возраста вступления в брак - 19.05.2026, ПРАЙМ

В Госдуме не поддержали предложение о снижении возраста вступления в брак

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в разговоре с РИА... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T17:30+0300

2026-05-19T17:30+0300

2026-05-19T17:30+0300

общество

бизнес

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости не поддержала предложение о снижении возраста вступления в брак на территории РФ. "Прозвучало предложение о снижении возраста вступления в брак. С ним мы никак согласиться не можем, так же, собственно говоря, как с расширением границ возраста молодости", - сказала Буцкая. Парламентарий отметила, что благодаря работе федерального министерства здравоохранения в России увеличивается количество лет здоровой жизни, по ее словам, это прекрасно. "Снижать возраст брачности тоже не стоит. У нас четко все прописано. Есть понятие брачного возраста, что с 18 лет по общим основаниям наступает полная дееспособность. Также прописаны уважительные причины, которые разрешают вступать в брак с 16 лет, и эти уважительные причины утверждают органы местного управления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак", - добавила она. Буцкая считает, что на данных действующих нормах следует остановиться. Она подчеркнула, что беременность может наступить в возрасте 14-15 лет, однако подростки к этому не готовы ни с биологической, ни с социальной точек зрения. Депутат напомнила, что в таких ситуациях оказывается всяческая поддержка со стороны органов здравоохранения, социальных служб, психологов и юристов. Кроме того, в России действуют социальные кризисные центры.

https://1prime.ru/20260314/matkapital-868313419.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, рф, госдума