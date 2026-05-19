Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме не поддержали предложение о снижении возраста вступления в брак - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260519/brak-870051693.html
В Госдуме не поддержали предложение о снижении возраста вступления в брак
В Госдуме не поддержали предложение о снижении возраста вступления в брак - 19.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме не поддержали предложение о снижении возраста вступления в брак
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в разговоре с РИА... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T17:30+0300
2026-05-19T17:30+0300
общество
бизнес
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости не поддержала предложение о снижении возраста вступления в брак на территории РФ. "Прозвучало предложение о снижении возраста вступления в брак. С ним мы никак согласиться не можем, так же, собственно говоря, как с расширением границ возраста молодости", - сказала Буцкая. Парламентарий отметила, что благодаря работе федерального министерства здравоохранения в России увеличивается количество лет здоровой жизни, по ее словам, это прекрасно. "Снижать возраст брачности тоже не стоит. У нас четко все прописано. Есть понятие брачного возраста, что с 18 лет по общим основаниям наступает полная дееспособность. Также прописаны уважительные причины, которые разрешают вступать в брак с 16 лет, и эти уважительные причины утверждают органы местного управления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак", - добавила она. Буцкая считает, что на данных действующих нормах следует остановиться. Она подчеркнула, что беременность может наступить в возрасте 14-15 лет, однако подростки к этому не готовы ни с биологической, ни с социальной точек зрения. Депутат напомнила, что в таких ситуациях оказывается всяческая поддержка со стороны органов здравоохранения, социальных служб, психологов и юристов. Кроме того, в России действуют социальные кризисные центры.
https://1prime.ru/20260314/matkapital-868313419.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, рф, госдума
Общество , Бизнес, РФ, Госдума
17:30 19.05.2026
 
В Госдуме не поддержали предложение о снижении возраста вступления в брак

Депутат Буцкая выступила против снижения возраста вступления в брак в России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости не поддержала предложение о снижении возраста вступления в брак на территории РФ.
"Прозвучало предложение о снижении возраста вступления в брак. С ним мы никак согласиться не можем, так же, собственно говоря, как с расширением границ возраста молодости", - сказала Буцкая.
Парламентарий отметила, что благодаря работе федерального министерства здравоохранения в России увеличивается количество лет здоровой жизни, по ее словам, это прекрасно.
"Снижать возраст брачности тоже не стоит. У нас четко все прописано. Есть понятие брачного возраста, что с 18 лет по общим основаниям наступает полная дееспособность. Также прописаны уважительные причины, которые разрешают вступать в брак с 16 лет, и эти уважительные причины утверждают органы местного управления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак", - добавила она.
Буцкая считает, что на данных действующих нормах следует остановиться. Она подчеркнула, что беременность может наступить в возрасте 14-15 лет, однако подростки к этому не готовы ни с биологической, ни с социальной точек зрения.
Депутат напомнила, что в таких ситуациях оказывается всяческая поддержка со стороны органов здравоохранения, социальных служб, психологов и юристов. Кроме того, в России действуют социальные кризисные центры.
Свадьба - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
В Госдуме рассказали, как официальный брак облегчает получение маткапитала
14 марта, 20:02
 
ОбществоБизнесРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала