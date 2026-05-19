https://1prime.ru/20260519/burjatija-870030003.html

В Бурятии реализуют проект Мокского гидроузла до 2035 года

В Бурятии реализуют проект Мокского гидроузла до 2035 года - 19.05.2026, ПРАЙМ

В Бурятии реализуют проект Мокского гидроузла до 2035 года

Проект Мокского гидроузла с объемом инвестиций 1,1 триллиона рублей реализуют в Бурятии до 2035 года, сообщил глава республики Алексей Цыденов. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T05:15+0300

2026-05-19T05:15+0300

2026-05-19T05:15+0300

энергетика

россия

экономика

бурятия

рф

иркутская область

алексей цыденов

эн+ груп

русал

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870030003.jpg?1779156924

УЛАН-УДЭ, 19 мая - ПРАЙМ. Проект Мокского гидроузла с объемом инвестиций 1,1 триллиона рублей реализуют в Бурятии до 2035 года, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Он рассказал, что на встрече с директором компании "ЭН+ Генерация" Алексеем Кирилловым обсудил строительство Мокского гидроузла в Бурятии. "Проект с объемом инвестиций 1,1 триллиона рублей планируется реализовать до 2035 года. Каскад из двух ГЭС: Мокской (1200 МВт) и Ивановской (210 МВт) расположится в Муйском районе республики на реке Витим в 30 километрах южнее БАМа", - написал Цыденов в своем канале на платформе "Макс". По его словам, объект входит в перечень приоритетных проектов президента РФ и Генеральную схему размещения объектов энергетики России до 2042 года. По проекту подписаны соглашения о сотрудничестве, сформирована межведомственная рабочая группа, инвестором завершена разработка предварительной схемы выдачи мощности. В ближайшее время, по словам Цыденова, запланировано проведение геологических, экологических и гидрологических изысканий. "Этот проект — важный шаг к повышению надежности энергосистемы Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, а также к развитию БАМа и минерально-сырьевой базы Дальнего Востока", - подчеркнул глава республики. "Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

бурятия

рф

иркутская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бурятия, рф, иркутская область, алексей цыденов, эн+ груп, русал