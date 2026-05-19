В Бурятии реализуют проект Мокского гидроузла до 2035 года
Проект Мокского гидроузла с объемом инвестиций 1,1 триллиона рублей реализуют в Бурятии до 2035 года, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
2026-05-19T05:15+0300
УЛАН-УДЭ, 19 мая - ПРАЙМ. Проект Мокского гидроузла с объемом инвестиций 1,1 триллиона рублей реализуют в Бурятии до 2035 года, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Он рассказал, что на встрече с директором компании "ЭН+ Генерация" Алексеем Кирилловым обсудил строительство Мокского гидроузла в Бурятии.
"Проект с объемом инвестиций 1,1 триллиона рублей планируется реализовать до 2035 года. Каскад из двух ГЭС: Мокской (1200 МВт) и Ивановской (210 МВт) расположится в Муйском районе республики на реке Витим в 30 километрах южнее БАМа", - написал Цыденов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, объект входит в перечень приоритетных проектов президента РФ и Генеральную схему размещения объектов энергетики России до 2042 года. По проекту подписаны соглашения о сотрудничестве, сформирована межведомственная рабочая группа, инвестором завершена разработка предварительной схемы выдачи мощности.
В ближайшее время, по словам Цыденова, запланировано проведение геологических, экологических и гидрологических изысканий.
"Этот проект — важный шаг к повышению надежности энергосистемы Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, а также к развитию БАМа и минерально-сырьевой базы Дальнего Востока", - подчеркнул глава республики.
"Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").
Цыденов: проект Мокского гидроузла реализуют в Бурятии до 2035 года
