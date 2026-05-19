Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бурятии реализуют проект Мокского гидроузла до 2035 года - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260519/burjatija-870030003.html
В Бурятии реализуют проект Мокского гидроузла до 2035 года
В Бурятии реализуют проект Мокского гидроузла до 2035 года - 19.05.2026, ПРАЙМ
В Бурятии реализуют проект Мокского гидроузла до 2035 года
Проект Мокского гидроузла с объемом инвестиций 1,1 триллиона рублей реализуют в Бурятии до 2035 года, сообщил глава республики Алексей Цыденов. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T05:15+0300
2026-05-19T05:15+0300
энергетика
россия
экономика
бурятия
рф
иркутская область
алексей цыденов
эн+ груп
русал
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870030003.jpg?1779156924
УЛАН-УДЭ, 19 мая - ПРАЙМ. Проект Мокского гидроузла с объемом инвестиций 1,1 триллиона рублей реализуют в Бурятии до 2035 года, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Он рассказал, что на встрече с директором компании "ЭН+ Генерация" Алексеем Кирилловым обсудил строительство Мокского гидроузла в Бурятии. "Проект с объемом инвестиций 1,1 триллиона рублей планируется реализовать до 2035 года. Каскад из двух ГЭС: Мокской (1200 МВт) и Ивановской (210 МВт) расположится в Муйском районе республики на реке Витим в 30 километрах южнее БАМа", - написал Цыденов в своем канале на платформе "Макс". По его словам, объект входит в перечень приоритетных проектов президента РФ и Генеральную схему размещения объектов энергетики России до 2042 года. По проекту подписаны соглашения о сотрудничестве, сформирована межведомственная рабочая группа, инвестором завершена разработка предварительной схемы выдачи мощности. В ближайшее время, по словам Цыденова, запланировано проведение геологических, экологических и гидрологических изысканий. "Этот проект — важный шаг к повышению надежности энергосистемы Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, а также к развитию БАМа и минерально-сырьевой базы Дальнего Востока", - подчеркнул глава республики. "Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").
бурятия
рф
иркутская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бурятия, рф, иркутская область, алексей цыденов, эн+ груп, русал
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, Бурятия, РФ, Иркутская область, Алексей Цыденов, Эн+ Груп, Русал
05:15 19.05.2026
 
В Бурятии реализуют проект Мокского гидроузла до 2035 года

Цыденов: проект Мокского гидроузла реализуют в Бурятии до 2035 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
УЛАН-УДЭ, 19 мая - ПРАЙМ. Проект Мокского гидроузла с объемом инвестиций 1,1 триллиона рублей реализуют в Бурятии до 2035 года, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Он рассказал, что на встрече с директором компании "ЭН+ Генерация" Алексеем Кирилловым обсудил строительство Мокского гидроузла в Бурятии.
"Проект с объемом инвестиций 1,1 триллиона рублей планируется реализовать до 2035 года. Каскад из двух ГЭС: Мокской (1200 МВт) и Ивановской (210 МВт) расположится в Муйском районе республики на реке Витим в 30 километрах южнее БАМа", - написал Цыденов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, объект входит в перечень приоритетных проектов президента РФ и Генеральную схему размещения объектов энергетики России до 2042 года. По проекту подписаны соглашения о сотрудничестве, сформирована межведомственная рабочая группа, инвестором завершена разработка предварительной схемы выдачи мощности.
В ближайшее время, по словам Цыденова, запланировано проведение геологических, экологических и гидрологических изысканий.
"Этот проект — важный шаг к повышению надежности энергосистемы Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, а также к развитию БАМа и минерально-сырьевой базы Дальнего Востока", - подчеркнул глава республики.
"Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯБурятияРФИркутская областьАлексей ЦыденовЭн+ ГрупРусал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала