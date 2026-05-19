Биткоин и другие: думайте и следите за главным

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Сегодня биткоин торгуется на уровне 76 700 долларов. Вчерашний отток из биткоин-ETF составил 648,6 миллиона долларов. Технически у биткоина есть риск ещё одного снижения к цели 75 000 долларов — это ключевой промежуточный уровень. С точки зрения технического анализа, если сегодня цена закроется около зоны 78 300–78 500 долларов, это станет первым сигналом нащупывания дна. Рынку нужна серия позитивных новостей, чтобы развить восходящее движение.За неделю с 11 по 17 мая биткоин потерял 5,78%, опустившись до 77 457 долларов. Главная причина — резкий переток капитала в акции бигтеха США: на прошлой неделе американские фондовые индексы обновили исторические максимумы на фоне снятия ограничений на экспорт чипов в Китай. Параллельно инфляция в США ускорилась (индекс потребительских цен — 3,8%, индекс цен производителей — 6,0%), рынки полностью исключили снижение ставки до конца года, а вероятность повышения к декабрю выросла до 40%. Геополитика добавила давления: угрозы со стороны Ирана, ожидание военной операции Израиля, дорожающая нефть — всё это держит доллар крепким и выдавливает капитал из рисковых активов.Недельная свеча закрылась поглощением — это технически сохраняет давление на рынок минимум две-три недели. Попытки удержать 78 000 долларов в воскресенье провалились, в начале новой недели цена опускалась до 76 735 долларов. В четверг выходят протоколы заседания Федеральной резервной системы — если тон окажется жёстким, продавцы получат дополнительный импульс в сторону 75 000 долларов и далее к зоне 70 000–71 000 долларов. Усиление "медвежьего" тренда будет вполне вероятным, если биткоин встретит лето под отметкой 76 000 долларов.Эфириум просел на 10,13%, до 2 131 доллара — вдвое глубже биткоина, и это закономерно. В периоды криптозимы и ухода капитала с рынка альткоины всегда падают кратно сильнее биткоина. Желающих покупать попросту нет, а ликвидность у эфира значительно ниже. Помимо этого, у него есть собственная проблема. Основная транзакционная активность давно переместилась на сети второго уровня, а значит, комиссии в сеть почти не поступают — монета сейчас эмитируется быстрее, чем сжигается. Нарратив "дефляционного актива", который двигал эфир в 2022–2024 годах, фактически перестал работать.Единственный реальный катализатор на горизонте — крупное техническое обновление, намеченное на июнь 2026 года, которое должно существенно повысить пропускную способность основной сети. Исторически подобные события поддерживали цену в преддверии релиза. Но в нынешних условиях — жёсткая позиция регулятора, переток денег в акции, отсутствие спекулятивного спроса — это слабый аргумент для покупки. Пока не изменится общий фон, эфир продолжит двигаться вслед за биткоином. Худший сценарий до июня — падение до 1 700 долларов. Ему не хватило пройти 2 460 долларов, чтобы двинуться к 2 600 долларам и выше, но слабый спрос вызвал фиксацию.Солана упала на 11,5% — хуже всех в топ-5 — и причины здесь очевидны. Рост в 2024–2025 годах обеспечивался комиссиями от новых токенов. Сейчас всё изменилось. Сеть при этом продолжает технически развиваться: объём транзакций за первый квартал 2026 года превысил триллион долларов, число разработчиков растёт. Но в нынешней среде это никого не интересует — рынок покупает нарратив и ликвидность, а не метрики. Пока не появится новый источник спроса на комиссии, сопоставимый с пиком мемкоин-сезона, Солана останется в слабой позиции с движением к 55 долларам.Период бокового движения, начавшийся в феврале, затянулся уже 101 день — и это вполне логично для года, следующего за пиком цикла. Биткоин достиг исторического максимума в конце 2025 года, затем резко скорректировался, и с тех пор рынок не может определиться с направлением. Пока американские индексы переписывали рекорды, цифровые валюты уходили в тень их успеха. Консолидация может продолжаться до осени 2026 года, и многое будет зависеть от ФРС и мировой политики.Нарушить баланс в любую сторону способны три вещи. Вверх — неожиданное смягчение монетарной политики ФРС, мирное урегулирование на Ближнем Востоке или разворот капитала из акций обратно в рисковые активы. Вниз — жёсткие протоколы ФРС в четверг, военная операция в Иране или закрытие мая ниже 76 000 долларов, что откроет дорогу к 70 000 долларов. "Бычий" сценарий предполагает возврат биткоина к 90 000 долларов, а при "медвежьем" — тест на исходе весны диапазона 65 000–68 000 долларов.Сколько инвесторов, столько и мнений. В условиях неопределённости не время агрессивно наращивать позиции. Новых покупателей на рынке почти нет, деньги ушли в акции, фундаментальный фон не совсем благоприятный — входить на всю в такой момент значит бороться с течением. Разумная тактика — держать основную позицию в биткоине как наименее рисковом активе из всего крипторынка, сократить или полностью убрать экспозицию в альткоины до появления разворотного сигнала, и держать резерв в кэше или стейблкоинах для докупки в случае падения ниже 70 000 долларов. Альткоины стоит рассматривать только после того, как биткоин устойчиво закрепится выше 82 000 долларов — раньше они будут продолжать терять к нему. Автор: Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"
