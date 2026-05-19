Директор ЗАЭС рассказал о повышении безопасности работы станции

Директор ЗАЭС рассказал о повышении безопасности работы станции

2026-05-19T04:54+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Три и более линий электроснабжения повысят безопасность работы Запорожской атомной электростанции, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил директор станции Юрий Черничук. На данный момент энергоснабжение ЗАЭС осуществляется за счет резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1", которая периодически отключается из-за обстрелов ВСУ. Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта, для ее ремонта требуется установить режим тишины, но сроки его проведения до сих пор не согласованы. "Мы сейчас получаем электроснабжение от одной оставшейся линии. С марта у нас было несколько отключений и этой последней линии, они были кратковременными. Наличие двух, а еще лучше трех или четырех линий обеспечит питание станции и повысит безопасность эксплуатации оборудования и станции в целом. А для этого нужен режим тишины", - сказал Черничук. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

