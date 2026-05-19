Дмитриев заявил об интересе США к участию в проектах России и КНР
2026-05-19T14:40+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Американские инвесторы заинтересованы в участии в российско-китайских проектах, в том числе в энергетике, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы, действительно, видим значимый интерес от ряда американских инвесторов к заходу в российско-китайские проекты, в том числе в сфере энергетики", - сказал Дмитриев в интервью ИС "Вести". "Мы видим, что Китай и Россия поддерживают партнерский подход к тому, что надо вместе взаимодействовать. Санкции нелегитимны, и мы надеемся, что в том числе западные страны и США к этому подходу, в конце концов, присоединятся", - добавил он. Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Дмитриев входит в состав российской делегации.
Дмитриев: инвесторы из США хотят участвовать в российско-китайских проектах