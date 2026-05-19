https://1prime.ru/20260519/dolg-870058972.html

Власти взыскивают с "Вкусно – и точка" долг за аренду ресторана на Арбате

Власти взыскивают с "Вкусно – и точка" долг за аренду ресторана на Арбате - 19.05.2026, ПРАЙМ

Власти взыскивают с "Вкусно – и точка" долг за аренду ресторана на Арбате

Представитель столичного департамента городского имущества сообщил в арбитражном суде Москвы, что департамент взыскивает с ООО "Система ПБО", владеющего сетью... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T22:25+0300

2026-05-19T22:25+0300

2026-05-19T22:25+0300

происшествия

бизнес

россия

общество

рф

москва

александр говор

mcdonald's

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/83758/65/837586509_0:150:3205:1953_1920x0_80_0_0_82e746403b44d096d0b2b8e595ac8c20.jpg

МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Представитель столичного департамента городского имущества сообщил в арбитражном суде Москвы, что департамент взыскивает с ООО "Система ПБО", владеющего сетью "Вкусно – и точка", накопившийся с 2012 года долг по арендной плате за ресторан на Арбате и пени в общем размере около 413 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иск поступил в суд в марте. В нем заявлены требования о взыскании около 365 миллионов рублей задолженности по договору аренды от 28 января 1992 года за период с 1 октября 2012 по 8 декабря 2025 года и более 48 миллионов рублей пени за период с 6 февраля 2024 по 8 декабря 2025 года. Как пояснил истец, арендатор произвел реконструкцию здания, после чего его площадь увеличилась на 589 квадратных метров. В прошлом году этот же суд обязал "Систему ПБО" заключить допсоглашение к договору аренды, в котором учтена новая площадь помещения начиная с 2007 года. При этом задолженность по арендной плате, которая, по мнению истца, подлежит взысканию ретроспективно, возникла только с 2012 года, до этого была переплата. Он уточнил, что об увеличении площади собственник узнал только в 2024 году. Представитель ответчика заявил, что арендатор (на тот момент – совместное советско-канадское предприятие "МоскваМакдоналдс") получил полуразрушенное здание в 1991 году и к 2001 году реконструировал его, в результате чего произошло увеличение площади. В 2007 году эта дополнительная площадь была поставлена на учет, однако ресторан ее никогда не использовал и в аренду она не сдавалась. По словам юриста, арендатор сам создал новые площади, которые "условно говоря подарил городу", город эти площади "каким-то образом" оформил в собственность, а теперь хочет взыскивать за них арендную плату. Ответчик также заявил, что ему непонятен расчет истца – ни долга, ни пени. Кроме того, по его словам, пропущен срок исковой давности. Суд назначил рассмотрение дела по существу на начало июля. Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно – и точка". Это сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции она получает от более чем 100 отечественных поставщиков.

https://1prime.ru/20260428/obschepit-869509881.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рф, москва, александр говор, mcdonald's, недвижимость