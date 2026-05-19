Власти взыскивают с "Вкусно – и точка" долг за аренду ресторана на Арбате - 19.05.2026, ПРАЙМ
Власти взыскивают с "Вкусно – и точка" долг за аренду ресторана на Арбате
22:25 19.05.2026
 
Власти взыскивают с "Вкусно – и точка" долг за аренду ресторана на Арбате

Власти Москвы взыскивают с владельца ресторана "Вкусно – и точка" 413 миллионов рублей

МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Представитель столичного департамента городского имущества сообщил в арбитражном суде Москвы, что департамент взыскивает с ООО "Система ПБО", владеющего сетью "Вкусно – и точка", накопившийся с 2012 года долг по арендной плате за ресторан на Арбате и пени в общем размере около 413 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иск поступил в суд в марте. В нем заявлены требования о взыскании около 365 миллионов рублей задолженности по договору аренды от 28 января 1992 года за период с 1 октября 2012 по 8 декабря 2025 года и более 48 миллионов рублей пени за период с 6 февраля 2024 по 8 декабря 2025 года.
Как пояснил истец, арендатор произвел реконструкцию здания, после чего его площадь увеличилась на 589 квадратных метров. В прошлом году этот же суд обязал "Систему ПБО" заключить допсоглашение к договору аренды, в котором учтена новая площадь помещения начиная с 2007 года.
При этом задолженность по арендной плате, которая, по мнению истца, подлежит взысканию ретроспективно, возникла только с 2012 года, до этого была переплата. Он уточнил, что об увеличении площади собственник узнал только в 2024 году.
Представитель ответчика заявил, что арендатор (на тот момент – совместное советско-канадское предприятие "МоскваМакдоналдс") получил полуразрушенное здание в 1991 году и к 2001 году реконструировал его, в результате чего произошло увеличение площади. В 2007 году эта дополнительная площадь была поставлена на учет, однако ресторан ее никогда не использовал и в аренду она не сдавалась.
По словам юриста, арендатор сам создал новые площади, которые "условно говоря подарил городу", город эти площади "каким-то образом" оформил в собственность, а теперь хочет взыскивать за них арендную плату. Ответчик также заявил, что ему непонятен расчет истца – ни долга, ни пени. Кроме того, по его словам, пропущен срок исковой давности.
Суд назначил рассмотрение дела по существу на начало июля.
Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно – и точка". Это сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции она получает от более чем 100 отечественных поставщиков.
 
