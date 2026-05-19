Россиянам объяснили, почему хранение наличных долларов утратило смысл

2026-05-19T02:02+0300

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Хранение сбережений в наличных долларах для российского гражданина стало экономически неоправданным. О том, почему отказ от американской валюты под матрацем — разумная стратегия, а также о том, как грамотно диверсифицировать сбережения, агентству “Прайм” рассказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.По словам эксперта, ключевой фактор — не столько курсовая динамика, сколько упущенная выгода. При ключевой ставке ЦБ РФ, которая в 2026 году продолжает находиться в исторически высоком диапазоне (около 14–16%), рублёвые депозиты и облигации с фиксированной доходностью дают реальную положительную доходность даже с учётом инфляции. Наличный доллар под матрацем в этих условиях — это гарантированная потеря покупательной способности."В 2026 году россиянам имеет смысл отказаться от наличного доллара как средства сбережения, но не от валютной диверсификации как таковой. Рациональная стратегия — хранить рублёвые сбережения в инструментах с высоким процентом, а валютную часть (не более 20–30% капитала) перевести в юани, драгоценные металлы или в замещающие облигации, номинированные в дружественных валютах", — пояснил Астафьев.Второй важный аспект — ликвидность и транзакционные издержки. Отсутствие биржевых торгов долларом в России уже привело к росту спрэда и появлению неформальных комиссий. Проблема "старых" банкнот стала системной: их не берут не только в российских банках, но и во многих зарубежных обменниках.Что касается прогнозов ослабления доллара на мировом рынке, эксперт призывает быть осторожнее: доллар остаётся главной резервной валютой, и его падение не будет линейным. Однако в среднесрочной перспективе тренд на снижение ставки ФРС действительно окажет давление на американскую валюту, заключил финансист.

финансы, доллар, доллар сша