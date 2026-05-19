Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, почему хранение наличных долларов утратило смысл - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260519/dollary-870022157.html
Россиянам объяснили, почему хранение наличных долларов утратило смысл
Россиянам объяснили, почему хранение наличных долларов утратило смысл - 19.05.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, почему хранение наличных долларов утратило смысл
Хранение сбережений в наличных долларах для российского гражданина стало экономически неоправданным. О том, почему отказ от американской валюты под матрацем —... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T02:02+0300
2026-05-19T02:02+0300
финансы
доллар
доллар сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Хранение сбережений в наличных долларах для российского гражданина стало экономически неоправданным. О том, почему отказ от американской валюты под матрацем — разумная стратегия, а также о том, как грамотно диверсифицировать сбережения, агентству “Прайм” рассказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.По словам эксперта, ключевой фактор — не столько курсовая динамика, сколько упущенная выгода. При ключевой ставке ЦБ РФ, которая в 2026 году продолжает находиться в исторически высоком диапазоне (около 14–16%), рублёвые депозиты и облигации с фиксированной доходностью дают реальную положительную доходность даже с учётом инфляции. Наличный доллар под матрацем в этих условиях — это гарантированная потеря покупательной способности."В 2026 году россиянам имеет смысл отказаться от наличного доллара как средства сбережения, но не от валютной диверсификации как таковой. Рациональная стратегия — хранить рублёвые сбережения в инструментах с высоким процентом, а валютную часть (не более 20–30% капитала) перевести в юани, драгоценные металлы или в замещающие облигации, номинированные в дружественных валютах", — пояснил Астафьев.Второй важный аспект — ликвидность и транзакционные издержки. Отсутствие биржевых торгов долларом в России уже привело к росту спрэда и появлению неформальных комиссий. Проблема "старых" банкнот стала системной: их не берут не только в российских банках, но и во многих зарубежных обменниках.Что касается прогнозов ослабления доллара на мировом рынке, эксперт призывает быть осторожнее: доллар остаётся главной резервной валютой, и его падение не будет линейным. Однако в среднесрочной перспективе тренд на снижение ставки ФРС действительно окажет давление на американскую валюту, заключил финансист.
https://1prime.ru/20260516/dollar-869964999.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e112adef6dae5d61c2d47fe7448f2d0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, доллар, доллар сша
Финансы, доллар, Доллар США
02:02 19.05.2026
 
Россиянам объяснили, почему хранение наличных долларов утратило смысл

Астафьев: хранение наличных долларов под матрацем утратило смысл

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Хранение сбережений в наличных долларах для российского гражданина стало экономически неоправданным. О том, почему отказ от американской валюты под матрацем — разумная стратегия, а также о том, как грамотно диверсифицировать сбережения, агентству “Прайм” рассказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Аналитик назвал пять причин для отказа от доллара в пользу рубля
16 мая, 02:02
По словам эксперта, ключевой фактор — не столько курсовая динамика, сколько упущенная выгода. При ключевой ставке ЦБ РФ, которая в 2026 году продолжает находиться в исторически высоком диапазоне (около 14–16%), рублёвые депозиты и облигации с фиксированной доходностью дают реальную положительную доходность даже с учётом инфляции. Наличный доллар под матрацем в этих условиях — это гарантированная потеря покупательной способности.
"В 2026 году россиянам имеет смысл отказаться от наличного доллара как средства сбережения, но не от валютной диверсификации как таковой. Рациональная стратегия — хранить рублёвые сбережения в инструментах с высоким процентом, а валютную часть (не более 20–30% капитала) перевести в юани, драгоценные металлы или в замещающие облигации, номинированные в дружественных валютах", — пояснил Астафьев.
Второй важный аспект — ликвидность и транзакционные издержки. Отсутствие биржевых торгов долларом в России уже привело к росту спрэда и появлению неформальных комиссий. Проблема "старых" банкнот стала системной: их не берут не только в российских банках, но и во многих зарубежных обменниках.
Что касается прогнозов ослабления доллара на мировом рынке, эксперт призывает быть осторожнее: доллар остаётся главной резервной валютой, и его падение не будет линейным. Однако в среднесрочной перспективе тренд на снижение ставки ФРС действительно окажет давление на американскую валюту, заключил финансист.
 
ФинансыдолларДоллар США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала