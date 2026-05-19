"Дзен" разработал модель выплат СМИ за контент в ответах нейросети - 19.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260519/dzen-870060823.html
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - ПРАЙМ. Новостная платформа "Дзен" начала разработку лицензионной модели выплат СМИ за использование их материалов в ответах ИИ-ассистента "Глиф", рассказал управляющий директор "Дзена" Александр Толокольников. "Новостная платформа "Дзен" начала проработку первой в России лицензионной модели выплат СМИ за использование их материалов в ответах ИИ-ассистента "Глиф", - рассказал он в рамках конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде. В пресс-службе "Дзена" РИА Новости уточнили, что в России подобных моделей пока не было, на международном рынке такие практики уже существуют. Там указали, что сейчас ИИ использует контент от СМИ бесплатно, им не платят за это. Толокольников отметил, что инициатива может стать новым форматом взаимодействия между технологическими платформами и медиа. Проект призван поддержать российскую медиаиндустрию в период активного развития новых технологий. "Мы рассматриваем возможность модели, при которой использование новостного контента в генеративных ИИ-сервисах будет предполагать вознаграждение для медиа и СМИ. Сейчас мы изучаем возможные подходы к такой модели и обсуждаем разные варианты ее реализации", - рассказал Толокольников. Ранее Минцифры опубликовало законопроект, в котором были представлены обязанности разработчиков моделей искусственного интеллекта. Так, им необходимо гарантировать отсутствие нарушений прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также использование чужих материалов допускается лишь при соблюдении требований закона и договора с правообладателями.
