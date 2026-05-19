https://1prime.ru/20260519/ekspert-870028184.html

Эксперт рассказал, как взломать умные устройства

Эксперт рассказал, как взломать умные устройства - 19.05.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как взломать умные устройства

Злоумышленники могут получить доступ к умным устройствам через уязвимости роутера и с помощью подбора пароля к Wi-Fi, рассказал РИА Новости эксперт компании F6... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T03:17+0300

2026-05-19T03:17+0300

2026-05-19T03:17+0300

технологии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870028184.jpg?1779149847

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Злоумышленники могут получить доступ к умным устройствам через уязвимости роутера и с помощью подбора пароля к Wi-Fi, рассказал РИА Новости эксперт компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин. "Современный дом пронизан цифрой вдоль и поперек. Сегодня наличие Wi-Fi у бытовых устройств уже не вызывает удивления", - говорит эксперт. По его словам, взломать можно любое умное устройство - будь то холодильник, пылесос, кондиционер или колонка. "Пройдя дальше по "цифровому дому" через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, злоумышленник может получить доступ ко всем устройствам в сети", - сообщил он. Эксперт отметил, что визуально вряд ли получится определить, что устройство взломано, так как скомпрометированное устройство, скорее всего, будет исправно работать. Золотухин также добавил, что опасность представляют устройства с камерой и микрофоном, технически эти устройства могут "слышать" и "видеть", даже если на программном уровне это запрещено. Собранные устройством данные могут быть использованы для шантажа или манипуляции. "Безопасность пользователя в первую очередь зависит от того, насколько соблюдаются правила киберграмотности и цифровой гигиены, насколько ответственно он относится к владению устройствами, в том числе умными", - предупредил Золотухин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии