Эксперт рассказал, как Куба поддерживает производство сигар премиум-класса
Кубинская табачная промышленность, несмотря на санкции США, топливный дефицит и энергетический кризис, продолжает поддерживать производство сигар...
ГАВАНА, 19 мая - ПРАЙМ. Кубинская табачная промышленность, несмотря на санкции США, топливный дефицит и энергетический кризис, продолжает поддерживать производство сигар премиум-класса, рассказал РИА Новости профессор Гаванского университета и консультант международных проектов в аграрной сфере Хорхе Альфредо Карбальо Консепсьон.
В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
"Несмотря на растущее число санкций США, которые оказывают жесткое воздействие на всю экономику и общество Кубы, производство табака не остановилось, а производители нашли множество решений благодаря очень функциональной производственной и финансовой системе", – заявил Карбальо Консепсьон.
По его словам, табачная отрасль ежегодно приносит Кубе значительные и стабильные доходы, несмотря на то, что закрытый для кубинских сигар американский рынок серьезно ограничивает экспортные возможности острова.
"Если бы рынок США был открыт, прибыль, конечно, была бы значительно выше", – отметил он, добавив, что сейчас главным рынком сбыта кубинских сигар остается Европа.
Экономист подчеркнул, что важную роль в сохранении производства играет государственный холдинг TabaCuba, который способствует производству и продажам.
"Помимо работы и управления со стороны частных производителей, TabaCuba функционирует как конгломерат предприятий, который берет на себя транспортировку, коммерциализацию и производство с ранних этапов", – пояснил собеседник агентства.
Он также отметил работу исследовательских центров, которые работают над выведением более устойчивых к климату сортов табака.
Кубинские сигары считаются одним из наиболее известных экспортных товаров острова. Основным регионом выращивания табака премиального качества остается провинция Пинар-дель-Рио на западе страны.
