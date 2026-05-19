https://1prime.ru/20260519/ekspert-870030385.html

Эксперт оценил вероятность встречи лидеров АТЭС в ноябре

Эксперт оценил вероятность встречи лидеров АТЭС в ноябре - 19.05.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятность встречи лидеров АТЭС в ноябре

Трехсторонний саммит России, КНР и США вряд ли состоится на полях встречи руководителей экономик АТЭС в ноябре этого года, хотя лидерам трех держав есть о чем... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T05:33+0300

2026-05-19T05:33+0300

2026-05-19T05:33+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

сша

дональд трамп

си цзиньпин

юрий ушаков

атэс

мид китая

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870030385.jpg?1779158018

ХАРБИН (Китай), 19 мая – ПРАЙМ. Трехсторонний саммит России, КНР и США вряд ли состоится на полях встречи руководителей экономик АТЭС в ноябре этого года, хотя лидерам трех держав есть о чем поговорить, заявил РИА Новости директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук (РАН) Кирилл Бабаев. Ранее МИД КНР объявил, что 33-я неформальная встреча руководителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет 18-19 ноября 2026 года в городе Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун. "Я убежден, что лидерам трех великих держав есть о чем поговорить: это и ядерное разоружение, и ситуация в мировой экономике, и система глобального управления. Они могли бы обсудить, как будет выстраиваться тот путь к многополярному миру, о котором говорят все три лидера, но один из них никак не хочет делать практические шаги в этом направлении", - заявил Бабаев на полях проходящего в Харбине X Российско-китайского ЭКСПО. Он отметил, что лидеры могли бы многое обсудить, но вероятность их встречи зависит от того, насколько президент США Дональд Трамп готов выполнять свои обещания. По его словам, это прежде всего обещание публично осудить возможную независимость Тайваня, а также отложить на неопределенное время сделку по поставке оружия мятежному острову. Он добавил, что продолжение перемирия с Ираном также имеет большое значение. "Мы видим, что Трамп, как только вернулся в Америку, снова начал делать агрессивные нападки на весь земной шар, и это вряд ли будет способствовать оживлению климата или установлению доверия между Китаем и США, поэтому, честно говоря, не уверен, что встреча на саммите АТЭС в ноябре состоится", - указал он. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести в текущем году еще как минимум три встречи "на полях" саммитов ШОС, БРИКС и АТЭС. Трамп ранее заявлял, что у него с Си Цзиньпином запланирована встреча на саммите АТЭС в Китае в ноябре.

китай

кнр

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, сша, дональд трамп, си цзиньпин, юрий ушаков, атэс, мид китая, мид кнр