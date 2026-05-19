Германия потратила на энергетику Украины более полумиллиарда евро
Германия уже вложила в энергетику Украины 557 миллионов евро, больше, чем другие страны, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T21:59+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Германия уже вложила в энергетику Украины 557 миллионов евро, больше, чем другие страны, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль. "Украина получила от Германии 286 гуманитарных грузов через механизм экстренной энергетической помощи. Вклад Германии в Фонд поддержки энергетики Украины достиг 557 миллионов евро", — сказал украинский министр в ходе конференции по энергетике, проходящей в Берлине. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Шмыгаль: Германия вложила в энергетическую сферу Украины 557 миллионов евро