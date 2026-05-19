ЕС удвоил закупки российского СПГ
Евросоюз в марте почти вдвое в месячном выражении нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России - импорт превысил 900 миллионов долларов,...
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в марте почти вдвое в месячном выражении нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России - импорт превысил 900 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в марте страны ЕС ввезли из России голубое топливо на 933 миллиона долларов против 508,3 миллиона в феврале. Таким образом, сумма импорта выросла в 1,8 раза за месяц. Крупнейшими покупателями среди ЕС сжиженного газа из РФ стали Испания (с поставками на 358,9 миллиона долларов), Франция (320,4 миллиона долларов) и Бельгия (253,8 миллиона долларов).
