https://1prime.ru/20260519/evrostat-870038278.html

ЕС удвоил закупки российского СПГ

ЕС удвоил закупки российского СПГ - 19.05.2026, ПРАЙМ

ЕС удвоил закупки российского СПГ

Евросоюз в марте почти вдвое в месячном выражении нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России - импорт превысил 900 миллионов долларов,... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T12:31+0300

2026-05-19T12:31+0300

2026-05-19T12:31+0300

энергетика

газ

рф

испания

франция

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/82754/67/827546740_0:128:2501:1534_1920x0_80_0_0_94dcc1f55fd3a691ee56095ef071a6eb.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в марте почти вдвое в месячном выражении нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России - импорт превысил 900 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в марте страны ЕС ввезли из России голубое топливо на 933 миллиона долларов против 508,3 миллиона в феврале. Таким образом, сумма импорта выросла в 1,8 раза за месяц. Крупнейшими покупателями среди ЕС сжиженного газа из РФ стали Испания (с поставками на 358,9 миллиона долларов), Франция (320,4 миллиона долларов) и Бельгия (253,8 миллиона долларов).

https://1prime.ru/20260515/zakupki-869957603.html

рф

испания

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, рф, испания, франция, ес, евростат