ЕС удвоил закупки российского СПГ - 19.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
ЕС удвоил закупки российского СПГ
ЕС удвоил закупки российского СПГ

© AFP / Jiji Press/ Stringer — Танкер для транспортировки сжиженного природного газа
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа. 19.05.2026
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в марте почти вдвое в месячном выражении нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России - импорт превысил 900 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в марте страны ЕС ввезли из России голубое топливо на 933 миллиона долларов против 508,3 миллиона в феврале. Таким образом, сумма импорта выросла в 1,8 раза за месяц.
Крупнейшими покупателями среди ЕС сжиженного газа из РФ стали Испания (с поставками на 358,9 миллиона долларов), Франция (320,4 миллиона долларов) и Бельгия (253,8 миллиона долларов).
