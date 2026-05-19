Назван крупнейший в ЕС покупатель российского газа - 19.05.2026, ПРАЙМ
Назван крупнейший в ЕС покупатель российского газа
2026-05-19T14:51+0300
14:51 19.05.2026
 
Назван крупнейший в ЕС покупатель российского газа

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа - сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.
Так, в марте испанские импортеры ввезли трубопроводный и сжиженный природный газ из России совокупно на 358,9 миллиона евро. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива, месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из РФ.
В топ-5 европейских покупателей газа из России вошли Франция (320,4 миллиона евро), Бельгия (253,8 миллиона евро), Венгрия (174,2 миллиона евро) и Греция (103,8 миллиона евро).
В целом в марте Евросоюз нарастил закупки российского газа в 1,5 раза в месячном выражении - до 1,4 миллиона евро.
