Фасад павильона Приамурья на ВЭФ-2026 наполнят интерактивным контентом

Фасад в виде высокотехнологичной матрицы и интерактивный контент подготовят для павильона Амурской области на Восточном экономическом форуме-2026, сообщил... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T05:54+0300

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая – ПРАЙМ. Фасад в виде высокотехнологичной матрицы и интерактивный контент подготовят для павильона Амурской области на Восточном экономическом форуме-2026, сообщил инвестиционный портал Амурской области. По словам заместителя директора Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Елены Валяевой, для павильона разработан новый дизайн, его наполнят новыми технологиями и контентом. "Фасад павильона — визитная карточка региона, поэтому его сделают в виде высокотехнологичной матрицы из панелей с символами отраслей экономики, которые складываются в единую энергоэффективную сеть. Фасадный узор вырежут таким способом, что днем это будет стильный рельеф, а вечером — подсветка изнутри", – приводятся в сообщении ее слова. Внутри трехэтажного здания проведут полное обновление. На первом этаже сделают акцент на географической уникальности региона и партнерстве с Китаем: через интерактивные образы природы и культуры представят логистику, спорт, деловые форматы и проект трансграничной канатной дороги Благовещенск–Хэйхэ. Второй этаж посвятят двум флагманам развития Приамурья — сельскому хозяйству и космодрому "Восточный". Акцент сделают на сое как региональном бренде и проектах глубокой переработки сырья. Третий этаж останется пространством для диалога: зоной переговоров, подписания соглашений и встреч с партнерами. Также в павильоне появится интерактивный стенд о вкладе региона в специальную военную операцию. Впервые рядом с основным зданием разместят отдельный туристический павильон с открытой террасой. Традиционно будет работать площадка "Сделано в Амурской области", где предприниматели представят продукцию и сувениры. Реновация павильона начнется в июне, все работы завершат в конце августа. Территорию вокруг объекта также благоустроят.

