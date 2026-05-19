Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фасад павильона Приамурья на ВЭФ-2026 наполнят интерактивным контентом - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260519/fasad-870030696.html
Фасад павильона Приамурья на ВЭФ-2026 наполнят интерактивным контентом
Фасад павильона Приамурья на ВЭФ-2026 наполнят интерактивным контентом - 19.05.2026, ПРАЙМ
Фасад павильона Приамурья на ВЭФ-2026 наполнят интерактивным контентом
Фасад в виде высокотехнологичной матрицы и интерактивный контент подготовят для павильона Амурской области на Восточном экономическом форуме-2026, сообщил... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T05:54+0300
2026-05-19T05:54+0300
экономика
амурская область
китай
приамурье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870030696.jpg?1779159291
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая – ПРАЙМ. Фасад в виде высокотехнологичной матрицы и интерактивный контент подготовят для павильона Амурской области на Восточном экономическом форуме-2026, сообщил инвестиционный портал Амурской области. По словам заместителя директора Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Елены Валяевой, для павильона разработан новый дизайн, его наполнят новыми технологиями и контентом. "Фасад павильона — визитная карточка региона, поэтому его сделают в виде высокотехнологичной матрицы из панелей с символами отраслей экономики, которые складываются в единую энергоэффективную сеть. Фасадный узор вырежут таким способом, что днем это будет стильный рельеф, а вечером — подсветка изнутри", – приводятся в сообщении ее слова. Внутри трехэтажного здания проведут полное обновление. На первом этаже сделают акцент на географической уникальности региона и партнерстве с Китаем: через интерактивные образы природы и культуры представят логистику, спорт, деловые форматы и проект трансграничной канатной дороги Благовещенск–Хэйхэ. Второй этаж посвятят двум флагманам развития Приамурья — сельскому хозяйству и космодрому "Восточный". Акцент сделают на сое как региональном бренде и проектах глубокой переработки сырья. Третий этаж останется пространством для диалога: зоной переговоров, подписания соглашений и встреч с партнерами. Также в павильоне появится интерактивный стенд о вкладе региона в специальную военную операцию. Впервые рядом с основным зданием разместят отдельный туристический павильон с открытой террасой. Традиционно будет работать площадка "Сделано в Амурской области", где предприниматели представят продукцию и сувениры. Реновация павильона начнется в июне, все работы завершат в конце августа. Территорию вокруг объекта также благоустроят.
амурская область
китай
приамурье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
амурская область, китай, приамурье
Экономика, Амурская область, КИТАЙ, Приамурье
05:54 19.05.2026
 
Фасад павильона Приамурья на ВЭФ-2026 наполнят интерактивным контентом

Фасад и интерактивный контент подготовят для павильона Амурской области на ВЭФ-2026

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая – ПРАЙМ. Фасад в виде высокотехнологичной матрицы и интерактивный контент подготовят для павильона Амурской области на Восточном экономическом форуме-2026, сообщил инвестиционный портал Амурской области.
По словам заместителя директора Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Елены Валяевой, для павильона разработан новый дизайн, его наполнят новыми технологиями и контентом.
"Фасад павильона — визитная карточка региона, поэтому его сделают в виде высокотехнологичной матрицы из панелей с символами отраслей экономики, которые складываются в единую энергоэффективную сеть. Фасадный узор вырежут таким способом, что днем это будет стильный рельеф, а вечером — подсветка изнутри", – приводятся в сообщении ее слова.
Внутри трехэтажного здания проведут полное обновление. На первом этаже сделают акцент на географической уникальности региона и партнерстве с Китаем: через интерактивные образы природы и культуры представят логистику, спорт, деловые форматы и проект трансграничной канатной дороги Благовещенск–Хэйхэ.
Второй этаж посвятят двум флагманам развития Приамурья — сельскому хозяйству и космодрому "Восточный". Акцент сделают на сое как региональном бренде и проектах глубокой переработки сырья.
Третий этаж останется пространством для диалога: зоной переговоров, подписания соглашений и встреч с партнерами. Также в павильоне появится интерактивный стенд о вкладе региона в специальную военную операцию.
Впервые рядом с основным зданием разместят отдельный туристический павильон с открытой террасой. Традиционно будет работать площадка "Сделано в Амурской области", где предприниматели представят продукцию и сувениры.
Реновация павильона начнется в июне, все работы завершат в конце августа. Территорию вокруг объекта также благоустроят.
 
ЭкономикаАмурская областьКИТАЙПриамурье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала