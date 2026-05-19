Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АСИ вместе с Китаем запустит конкурс фильмов, созданных с помощью ИИ - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260519/filmy-870060639.html
АСИ вместе с Китаем запустит конкурс фильмов, созданных с помощью ИИ
АСИ вместе с Китаем запустит конкурс фильмов, созданных с помощью ИИ - 19.05.2026, ПРАЙМ
АСИ вместе с Китаем запустит конкурс фильмов, созданных с помощью ИИ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) договорилось с китайскими партнерами о запуске конкурса короткометражных фильмов, созданных с использованием ИИ,... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T23:25+0300
2026-05-19T23:25+0300
технологии
россия
китай
рф
владимир путин
агентство стратегических инициатив
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/36/841503686_2:0:2000:1124_1920x0_80_0_0_e322c8cabc019dc60e7b5cb6ead54f91.jpg
МОСКВА, 19 май - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) договорилось с китайскими партнерами о запуске конкурса короткометражных фильмов, созданных с использованием ИИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева в составе делегации с президентом РФ Владимиром Путиным посетила Китай. В ходе визита она подписала ряд документов о сотрудничестве с ведущими университетами, компаниями и организациями КНР. "Меморандум о взаимопонимании между АСИ, ООО "Т-Система" (входит в консорциум "Медиалаборатория") и Китайской ассоциацией научного кино и телевидения подписали глава агентства, директор компании Олег Гринько и председатель ассоциации Чжан Цзянь. Соглашение открывает такие направления сотрудничества, как запуск российско-китайского конкурса короткометражных фильмов, созданных с использованием ИИ, для поддержки молодых режиссеров, сценаристов и ИТ-специалистов", - говорится в сообщении АСИ. Стороны планируют системно внедрять искусственный интеллект в кинопроизводство, первыми совместными проектами станут полнометражный анимационный фильм "Ключ" и цифровая культурно-экономическая инициатива "Великий чайный путь". "Мы расширяем периметр нашего международного взаимодействия сразу в двух важных направлениях – высокотехнологичной медицине и креативных индустриях. Уверена, что новые соглашения лягут в основу будущих совместных технологических прорывов", – подчеркнула Чупшева. Агентство также договорилось о развитии сотрудничества в сфере медицины с Китайской торговой палатой по импорту и экспорту лекарственных средств, несколькими Пекинскими больницами и китайской научно-технической компанией в области биологических наук. Заключенные меморандумы позволят обмениваться опытом в области здравоохранения и будут способствовать внедрению передовых реабилитационных практик и технологий. Еще одно соглашение глава АСИ подписала с Восточно-китайским педагогическим университетом. Агентство и вуз договорились о содействии при создании российско-китайской международной технологической лаборатории и международного института бизнеса и гуманитарных наук. Стороны также будут проводить совместные научные исследования и обмениваться опытом в области культуры, экологии и других сферах.
https://1prime.ru/20260508/ft-869789095.html
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/36/841503686_317:0:1816:1124_1920x0_80_0_0_65bfce2cb45d380a23b4196cf72fbabe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, китай, рф, владимир путин, агентство стратегических инициатив
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив
23:25 19.05.2026
 
АСИ вместе с Китаем запустит конкурс фильмов, созданных с помощью ИИ

АСИ договорилось с китайскими партнерами о запуске конкурса короткометражных фильмов с ИИ

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Архивное фото
© Public domain/salamahdra
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 май - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) договорилось с китайскими партнерами о запуске конкурса короткометражных фильмов, созданных с использованием ИИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева в составе делегации с президентом РФ Владимиром Путиным посетила Китай. В ходе визита она подписала ряд документов о сотрудничестве с ведущими университетами, компаниями и организациями КНР.
"Меморандум о взаимопонимании между АСИ, ООО "Т-Система" (входит в консорциум "Медиалаборатория") и Китайской ассоциацией научного кино и телевидения подписали глава агентства, директор компании Олег Гринько и председатель ассоциации Чжан Цзянь. Соглашение открывает такие направления сотрудничества, как запуск российско-китайского конкурса короткометражных фильмов, созданных с использованием ИИ, для поддержки молодых режиссеров, сценаристов и ИТ-специалистов", - говорится в сообщении АСИ.
Стороны планируют системно внедрять искусственный интеллект в кинопроизводство, первыми совместными проектами станут полнометражный анимационный фильм "Ключ" и цифровая культурно-экономическая инициатива "Великий чайный путь".
"Мы расширяем периметр нашего международного взаимодействия сразу в двух важных направлениях – высокотехнологичной медицине и креативных индустриях. Уверена, что новые соглашения лягут в основу будущих совместных технологических прорывов", – подчеркнула Чупшева.
Стенд компании Microsoft на международном автомобильном салоне во Франкфурте. - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
ИИ представляет угрозу для Microsoft, заявил фонд TCI
8 мая, 19:20
Агентство также договорилось о развитии сотрудничества в сфере медицины с Китайской торговой палатой по импорту и экспорту лекарственных средств, несколькими Пекинскими больницами и китайской научно-технической компанией в области биологических наук. Заключенные меморандумы позволят обмениваться опытом в области здравоохранения и будут способствовать внедрению передовых реабилитационных практик и технологий.
Еще одно соглашение глава АСИ подписала с Восточно-китайским педагогическим университетом. Агентство и вуз договорились о содействии при создании российско-китайской международной технологической лаборатории и международного института бизнеса и гуманитарных наук. Стороны также будут проводить совместные научные исследования и обмениваться опытом в области культуры, экологии и других сферах.
 
ТехнологииРОССИЯКИТАЙРФВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала