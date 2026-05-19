АСИ вместе с Китаем запустит конкурс фильмов, созданных с помощью ИИ - 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T23:25+0300

МОСКВА, 19 май - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) договорилось с китайскими партнерами о запуске конкурса короткометражных фильмов, созданных с использованием ИИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева в составе делегации с президентом РФ Владимиром Путиным посетила Китай. В ходе визита она подписала ряд документов о сотрудничестве с ведущими университетами, компаниями и организациями КНР. "Меморандум о взаимопонимании между АСИ, ООО "Т-Система" (входит в консорциум "Медиалаборатория") и Китайской ассоциацией научного кино и телевидения подписали глава агентства, директор компании Олег Гринько и председатель ассоциации Чжан Цзянь. Соглашение открывает такие направления сотрудничества, как запуск российско-китайского конкурса короткометражных фильмов, созданных с использованием ИИ, для поддержки молодых режиссеров, сценаристов и ИТ-специалистов", - говорится в сообщении АСИ. Стороны планируют системно внедрять искусственный интеллект в кинопроизводство, первыми совместными проектами станут полнометражный анимационный фильм "Ключ" и цифровая культурно-экономическая инициатива "Великий чайный путь". "Мы расширяем периметр нашего международного взаимодействия сразу в двух важных направлениях – высокотехнологичной медицине и креативных индустриях. Уверена, что новые соглашения лягут в основу будущих совместных технологических прорывов", – подчеркнула Чупшева. Агентство также договорилось о развитии сотрудничества в сфере медицины с Китайской торговой палатой по импорту и экспорту лекарственных средств, несколькими Пекинскими больницами и китайской научно-технической компанией в области биологических наук. Заключенные меморандумы позволят обмениваться опытом в области здравоохранения и будут способствовать внедрению передовых реабилитационных практик и технологий. Еще одно соглашение глава АСИ подписала с Восточно-китайским педагогическим университетом. Агентство и вуз договорились о содействии при создании российско-китайской международной технологической лаборатории и международного института бизнеса и гуманитарных наук. Стороны также будут проводить совместные научные исследования и обмениваться опытом в области культуры, экологии и других сферах.

