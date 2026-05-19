https://1prime.ru/20260519/filmy-870060639.html
АСИ вместе с Китаем запустит конкурс фильмов, созданных с помощью ИИ
АСИ вместе с Китаем запустит конкурс фильмов, созданных с помощью ИИ - 19.05.2026, ПРАЙМ
АСИ вместе с Китаем запустит конкурс фильмов, созданных с помощью ИИ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) договорилось с китайскими партнерами о запуске конкурса короткометражных фильмов, созданных с использованием ИИ,... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T23:25+0300
2026-05-19T23:25+0300
2026-05-19T23:25+0300
технологии
россия
китай
рф
владимир путин
агентство стратегических инициатив
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/36/841503686_2:0:2000:1124_1920x0_80_0_0_e322c8cabc019dc60e7b5cb6ead54f91.jpg
МОСКВА, 19 май - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) договорилось с китайскими партнерами о запуске конкурса короткометражных фильмов, созданных с использованием ИИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева в составе делегации с президентом РФ Владимиром Путиным посетила Китай. В ходе визита она подписала ряд документов о сотрудничестве с ведущими университетами, компаниями и организациями КНР. "Меморандум о взаимопонимании между АСИ, ООО "Т-Система" (входит в консорциум "Медиалаборатория") и Китайской ассоциацией научного кино и телевидения подписали глава агентства, директор компании Олег Гринько и председатель ассоциации Чжан Цзянь. Соглашение открывает такие направления сотрудничества, как запуск российско-китайского конкурса короткометражных фильмов, созданных с использованием ИИ, для поддержки молодых режиссеров, сценаристов и ИТ-специалистов", - говорится в сообщении АСИ. Стороны планируют системно внедрять искусственный интеллект в кинопроизводство, первыми совместными проектами станут полнометражный анимационный фильм "Ключ" и цифровая культурно-экономическая инициатива "Великий чайный путь". "Мы расширяем периметр нашего международного взаимодействия сразу в двух важных направлениях – высокотехнологичной медицине и креативных индустриях. Уверена, что новые соглашения лягут в основу будущих совместных технологических прорывов", – подчеркнула Чупшева. Агентство также договорилось о развитии сотрудничества в сфере медицины с Китайской торговой палатой по импорту и экспорту лекарственных средств, несколькими Пекинскими больницами и китайской научно-технической компанией в области биологических наук. Заключенные меморандумы позволят обмениваться опытом в области здравоохранения и будут способствовать внедрению передовых реабилитационных практик и технологий. Еще одно соглашение глава АСИ подписала с Восточно-китайским педагогическим университетом. Агентство и вуз договорились о содействии при создании российско-китайской международной технологической лаборатории и международного института бизнеса и гуманитарных наук. Стороны также будут проводить совместные научные исследования и обмениваться опытом в области культуры, экологии и других сферах.
https://1prime.ru/20260508/ft-869789095.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/36/841503686_317:0:1816:1124_1920x0_80_0_0_65bfce2cb45d380a23b4196cf72fbabe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, китай, рф, владимир путин, агентство стратегических инициатив
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив
АСИ вместе с Китаем запустит конкурс фильмов, созданных с помощью ИИ
АСИ договорилось с китайскими партнерами о запуске конкурса короткометражных фильмов с ИИ
МОСКВА, 19 май - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) договорилось с китайскими партнерами о запуске конкурса короткометражных фильмов, созданных с использованием ИИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
Гендиректор АСИ
Светлана Чупшева в составе делегации с президентом РФ Владимиром Путиным
посетила Китай
. В ходе визита она подписала ряд документов о сотрудничестве с ведущими университетами, компаниями и организациями КНР.
"Меморандум о взаимопонимании между АСИ, ООО "Т-Система" (входит в консорциум "Медиалаборатория") и Китайской ассоциацией научного кино и телевидения подписали глава агентства, директор компании Олег Гринько и председатель ассоциации Чжан Цзянь. Соглашение открывает такие направления сотрудничества, как запуск российско-китайского конкурса короткометражных фильмов, созданных с использованием ИИ, для поддержки молодых режиссеров, сценаристов и ИТ-специалистов", - говорится в сообщении АСИ.
Стороны планируют системно внедрять искусственный интеллект в кинопроизводство, первыми совместными проектами станут полнометражный анимационный фильм "Ключ" и цифровая культурно-экономическая инициатива "Великий чайный путь".
"Мы расширяем периметр нашего международного взаимодействия сразу в двух важных направлениях – высокотехнологичной медицине и креативных индустриях. Уверена, что новые соглашения лягут в основу будущих совместных технологических прорывов", – подчеркнула Чупшева.
ИИ представляет угрозу для Microsoft, заявил фонд TCI
Агентство также договорилось о развитии сотрудничества в сфере медицины с Китайской торговой палатой по импорту и экспорту лекарственных средств, несколькими Пекинскими больницами и китайской научно-технической компанией в области биологических наук. Заключенные меморандумы позволят обмениваться опытом в области здравоохранения и будут способствовать внедрению передовых реабилитационных практик и технологий.
Еще одно соглашение глава АСИ подписала с Восточно-китайским педагогическим университетом. Агентство и вуз договорились о содействии при создании российско-китайской международной технологической лаборатории и международного института бизнеса и гуманитарных наук. Стороны также будут проводить совместные научные исследования и обмениваться опытом в области культуры, экологии и других сферах.