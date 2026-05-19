Страны G7 планируют усилить давление на экономику России - 19.05.2026, ПРАЙМ
Политика
Страны G7 планируют усилить давление на экономику России
Страны G7 планируют усилить давление на экономику России
2026-05-19T21:28+0300
политика
финансы
банки
рф
запад
финансы, банки, рф, запад
Политика, Финансы, Банки, РФ, ЗАПАД
21:28 19.05.2026
 
Страны G7 планируют усилить давление на экономику России

Страны G7 заявили о планах рассмотреть возможность усилить давление на экономику России

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 мая - ПРАЙМ. Финансовые учреждения стран G7 рассмотрят возможность усилить давление на экономику РФ, в том числе действуя против организаций в третьих странах, говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав минфинов и центробанков G7.
"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность продолжению нанесения серьезных убытков России... Мы продолжим рассматривать вопрос о дополнительном давлении на ключевые сектора российской экономики, такие как энергетика, финансы и военно-промышленная база", - говорится в заявлении.
Там же отмечается, что это "включает в себя действия против организаций в третьих странах, которые оказывают материальную поддержку военным усилиям России".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
ПолитикаФинансыБанкиРФЗАПАД
 
 
