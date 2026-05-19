Глава РФПИ назвал инвестиционное партнерство с Китаем жизненно важным - 19.05.2026, ПРАЙМ
Глава РФПИ назвал инвестиционное партнерство с Китаем жизненно важным
07:07 19.05.2026
 
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что инвестиционное партнерство между Россией и Китаем имеет жизненно важное значение для глобального взаимодействия, процветания и безопасности.
"Российский фонд прямых инвестиций уже инвестировал в более чем 50 проектов с китайскими партнерами. Российско-китайское взаимодействие в сфере инвестиций жизненно важно для глобального партнерства, процветания и безопасности", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Дмитриев подчеркнул, что находится на пути в Китай.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедства. Российского лидера будет сопровождать представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса.
 
