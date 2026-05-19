В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за детьми до полутора лет
2026-05-19T10:44+0300
10:44 19.05.2026
 
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил в 2-2,5 раза увеличить размер пособия по уходу детьми до полутора лет: до 100% от среднего заработка в случае ухода за одним ребенком и до 200% – за двух и более детей.
Законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом предлагается увеличить размер пособия по уходу за одним ребенком до 1,5 лет до 100% от среднего заработка и до 200% в случае ухода за двумя и более детьми", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что сейчас пособие по уходу за одним ребенком составляет 40% и 100% соответственно от заработка.
"Наш законопроект призван компенсировать потерю семейного дохода, связанную с уходом одного из родителей в декретный отпуск", - сказал он.
Политик также напомнил, что "Справедливая Россия" выступает за введение справедливого базового дохода.
"Речь идет о выплатах по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи с невысокими доходами. Также предлагаем ввести "родительскую зарплату" – ежемесячное пособие для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей", – рассказал Миронов.
