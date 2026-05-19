СМИ: в Греции выступили с требованием к Киеву после ЧП на Лефкаде
Ekathimerini: Афины призвали Киев убрать все БЭК подальше от греческих границ
© AFP / Aris Messinis
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В свете недавнего происшествия, связанного с обнаружением морского дрона недалеко от острова Лефкада, Афины обратились к Киеву с просьбой отвести все беспилотные катера от греческого побережья. Об этом сообщает греческая газета Ekathimerini.
"Афины направили Киеву сигнал о том, что после обнаружения и идентификации беспилотного катера ВМС Украины на острове Лефкас он должен отозвать все БЭК, которые остаются вне поля зрения радаров, подальше от греческого побережья", — говорится в материале.
Согласно данным издания, яке ссылается на свои источники, беспилотный катер, обнаруженный в начале мая на Лефкаде, оказался морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Он был доставлен судном, побывавшим в Ливии. При этом он "был лишь одним дроном из неопределенного количества", — отмечается в статье.
Греческие власти считают, что необходимо ограничить использование подобных катеров в районе Средиземного моря, так как дальнейшее развитие событий может выйти из-под контроля.
"В дипломатической сфере Афины уже дали понять всем, что риски для безопасности и окружающей среды в морях, окружающих Грецию, со стороны украинских беспилотников нельзя игнорировать", — пишет издание.
В настоящее время премьер-министр Кириакос Мицотакис изучает результаты расследования инцидента с дроном, проведенного греческим генеральным штабом обороны, чтобы решить, какие действия предпримет Афины.
Восьмого мая газета "Прото Тема" сообщила, что греческие рыбаки выявили судно с работающим двигателем в пещере у острова Лефкас. Дрон был переправлен в порт города Василики и передан Береговой охране. Агентство Рейтер, ссылаясь на свои источники, информировало, что греческие следователи считают, что катер сбился с курса по причине технической неисправности.
На прошлой неделе министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил, что инцидент с украинским беспилотным катером будет обсуждаться на уровне ЕС.
