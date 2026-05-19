https://1prime.ru/20260519/gretsiya-870030898.html

СМИ: в Греции выступили с требованием к Киеву после ЧП на Лефкаде

СМИ: в Греции выступили с требованием к Киеву после ЧП на Лефкаде - 19.05.2026, ПРАЙМ

СМИ: в Греции выступили с требованием к Киеву после ЧП на Лефкаде

В свете недавнего происшествия, связанного с обнаружением морского дрона недалеко от острова Лефкада, Афины обратились к Киеву с просьбой отвести все... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T06:10+0300

2026-05-19T06:10+0300

2026-05-19T06:10+0300

киев

греция

украина

кириакос мицотакис

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82189/40/821894015_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_e62bab31bc114e5bfc2f19c70412e662.jpg

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В свете недавнего происшествия, связанного с обнаружением морского дрона недалеко от острова Лефкада, Афины обратились к Киеву с просьбой отвести все беспилотные катера от греческого побережья. Об этом сообщает греческая газета Ekathimerini."Афины направили Киеву сигнал о том, что после обнаружения и идентификации беспилотного катера ВМС Украины на острове Лефкас он должен отозвать все БЭК, которые остаются вне поля зрения радаров, подальше от греческого побережья", — говорится в материале.Согласно данным издания, яке ссылается на свои источники, беспилотный катер, обнаруженный в начале мая на Лефкаде, оказался морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Он был доставлен судном, побывавшим в Ливии. При этом он "был лишь одним дроном из неопределенного количества", — отмечается в статье.Греческие власти считают, что необходимо ограничить использование подобных катеров в районе Средиземного моря, так как дальнейшее развитие событий может выйти из-под контроля."В дипломатической сфере Афины уже дали понять всем, что риски для безопасности и окружающей среды в морях, окружающих Грецию, со стороны украинских беспилотников нельзя игнорировать", — пишет издание.В настоящее время премьер-министр Кириакос Мицотакис изучает результаты расследования инцидента с дроном, проведенного греческим генеральным штабом обороны, чтобы решить, какие действия предпримет Афины.Восьмого мая газета "Прото Тема" сообщила, что греческие рыбаки выявили судно с работающим двигателем в пещере у острова Лефкас. Дрон был переправлен в порт города Василики и передан Береговой охране. Агентство Рейтер, ссылаясь на свои источники, информировало, что греческие следователи считают, что катер сбился с курса по причине технической неисправности. На прошлой неделе министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил, что инцидент с украинским беспилотным катером будет обсуждаться на уровне ЕС.

https://1prime.ru/20260517/gretsiya-870002105.html

https://1prime.ru/20251116/ukraina-864586426.html

https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864565429.html

киев

греция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, греция, украина, кириакос мицотакис, ес