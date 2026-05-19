Совет директоров Henderson рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды

Совет директоров крупнейшего в России ритейлера мужской моды Henderson рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025, сообщает компания.

МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшего в России ритейлера мужской моды Henderson рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025, сообщает компания. "Решения совета директоров (наблюдательного совета): рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "Эйч Эф Джи" прибыль по итогам 2025 отчетного года в размере 21 843 тыс. руб. оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении. Там отметили, что это связано с дивидендной политикой компании, которая предусматривает направление годовой прибыли предшествующего года на выплату квартальных дивидендов в следующем отчетном периоде, так как прибыль дочерней операционной компании поступает в ПАО в форме распределенной прибыли в следующем за отчетным году. Решение о выплате квартальных дивидендов будет приниматься путем заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров 22 мая.

