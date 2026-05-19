Индия осталась крупнейшим импортером российского масла - 19.05.2026, ПРАЙМ
Индия осталась крупнейшим импортером российского масла
06:19 19.05.2026
 
Индия осталась крупнейшим импортером российского масла

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Индия по итогам прошлого года сохранила за собой статус крупнейшего импортера российского подсолнечного масла, несмотря на небольшое сокращение закупок, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств.
В прошлом году Индия сократила импорт этого продукта из России почти на пятую часть - в денежном выражении покупки составили 1,57 миллиарда долларов. Столь внушительный объем позволил стране сохранить лидерство в рейтинге крупнейших покупателей. Впрочем, неизменной осталась и вся первая тройка: второй снова стала Турция, увеличившая ввоз почти на треть - до 986 миллионов долларов, а третье место занял Китай, несмотря на просадку почти вдвое (340,8 миллиона долларов).
Четвертое место отошло Египту, чей импорт российского подсолнечного масла снизился в 2,5 раза - до 182,6 миллиона долларов. Пятое место занял Казахстан, нарастивший закупки в 1,7 раза - до 176,2 миллиона долларов. Азербайджан, ставший шестым, увеличил закупки практически на четверть - до 76,9 миллиона долларов.
Интерес Грузии к российскому маслу вырос на 27% - до 56,9 миллиона долларов. А поставки в Киргизию выросли почти в 1,5 раза - до 38,5 миллиона долларов. Следом за ними идет Израиль с чуть более скромной динамикой - рост на 8%, до 23,1 миллиона долларов. А замыкает первую десятку крупнейших покупателей Сербия - ее импорт вырос более чем вдвое, до 7,8 миллиона долларов.
 
