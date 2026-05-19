https://1prime.ru/20260519/japonija-870027047.html

Эксперт: Япония не может удовлетворить мировой спрос на чай матча

Эксперт: Япония не может удовлетворить мировой спрос на чай матча - 19.05.2026, ПРАЙМ

Эксперт: Япония не может удовлетворить мировой спрос на чай матча

Япония не в состоянии удовлетворить мировой спрос на чай матча, а быстро увеличить объемы производства практически невозможно, заявил РИА Новости глава... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T01:37+0300

2026-05-19T01:37+0300

2026-05-19T01:37+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

япония

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870027047.jpg?1779143874

ТОКИО, 19 мая - ПРАЙМ. Япония не в состоянии удовлетворить мировой спрос на чай матча, а быстро увеличить объемы производства практически невозможно, заявил РИА Новости глава International Matcha Association (IMA) Ре Ивамото. "Производственная база усиливается, однако для мирового спроса она недостаточна. Считается, что Китай производит 70% мирового объема, тогда как доля Японии составляет менее 30%", - отметил он. По словам Ивамото, из-за особенностей ландшафта Японии даже при укрупнении производственной базы быстро организовать крупномасштабные и эффективные чайные плантации является сложным. "В случае с матча подготовка чайных плантаций занимает от пяти до семи лет, поэтому быстро увеличить производство почти невозможно", - пояснил эксперт. Другой причиной, по словам главы ассоциации, является "старение и ослабление отрасли" в Японии. "В таких обстоятельствах сейчас трудно срочно инвестировать", - заключил Ивамото.

япония

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, япония, китай