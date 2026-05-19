Эксперт: Япония не может удовлетворить мировой спрос на чай матча - 19.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт: Япония не может удовлетворить мировой спрос на чай матча
2026-05-19T01:37+0300
01:37 19.05.2026
 
Эксперт: Япония не может удовлетворить мировой спрос на чай матча

Глава IMA Ивамото: Япония не в состоянии удовлетворить мировой спрос на чай матча

ТОКИО, 19 мая - ПРАЙМ. Япония не в состоянии удовлетворить мировой спрос на чай матча, а быстро увеличить объемы производства практически невозможно, заявил РИА Новости глава International Matcha Association (IMA) Ре Ивамото.
"Производственная база усиливается, однако для мирового спроса она недостаточна. Считается, что Китай производит 70% мирового объема, тогда как доля Японии составляет менее 30%", - отметил он.
По словам Ивамото, из-за особенностей ландшафта Японии даже при укрупнении производственной базы быстро организовать крупномасштабные и эффективные чайные плантации является сложным.
"В случае с матча подготовка чайных плантаций занимает от пяти до семи лет, поэтому быстро увеличить производство почти невозможно", - пояснил эксперт.
Другой причиной, по словам главы ассоциации, является "старение и ослабление отрасли" в Японии.
"В таких обстоятельствах сейчас трудно срочно инвестировать", - заключил Ивамото.
 
