Каллас пригрозила странам, сотрудничающим с Россией и Ираном, прекращением инвестиций ЕС
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны, сотрудничающие с Россией и Ираном, будут лишены финансирования Евросоюза, ее слова передает Euractiv.
"Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае", — подчеркнула она.
Издание отмечает, что Каллас не уточнила, что подразумевается под "гибкими условиями".
Эти заявления глава евродипломатии сделала в связи с попытками ЕС разработать стратегию для инвестиционной программы "Глобальные ворота", рассчитанной на 300 миллиардов евро в рамках семилетнего бюджета.
Каллас неоднократно подвергалась критике со стороны международных экспертов за провокационные высказывания и исторически неточные комментарии. Также ее часто высмеивают за ярко выраженную антироссийскую риторику и недостаток аналитических способностей.
Ранее газета Pais сообщила, что она является частью, возможно, самого слабого руководства в Брюсселе за несколько десятилетий, акцентируя внимание на ее сосредоточенности на России, что влияет на ее позиции по другим вопросам.