У Каллас впала в новую истерику из-за России

2026-05-19T05:00+0300

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны, сотрудничающие с Россией и Ираном, будут лишены финансирования Евросоюза, ее слова передает Euractiv. "Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае", — подчеркнула она. Издание отмечает, что Каллас не уточнила, что подразумевается под "гибкими условиями". Эти заявления глава евродипломатии сделала в связи с попытками ЕС разработать стратегию для инвестиционной программы "Глобальные ворота", рассчитанной на 300 миллиардов евро в рамках семилетнего бюджета. Каллас неоднократно подвергалась критике со стороны международных экспертов за провокационные высказывания и исторически неточные комментарии. Также ее часто высмеивают за ярко выраженную антироссийскую риторику и недостаток аналитических способностей. Ранее газета Pais сообщила, что она является частью, возможно, самого слабого руководства в Брюсселе за несколько десятилетий, акцентируя внимание на ее сосредоточенности на России, что влияет на ее позиции по другим вопросам.

