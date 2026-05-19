У Каллас впала в новую истерику из-за России - 19.05.2026, ПРАЙМ
У Каллас впала в новую истерику из-за России
У Каллас впала в новую истерику из-за России
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны, сотрудничающие с Россией и Ираном, будут лишены финансирования Евросоюза, ее слова передает... | 19.05.2026, ПРАЙМ
брюссель, кая каллас, ес, в мире
Брюссель, Кая Каллас, ЕС, В мире
05:00 19.05.2026 (обновлено: 05:01 19.05.2026)
 
У Каллас впала в новую истерику из-за России

Каллас пригрозила странам, сотрудничающим с Россией и Ираном, прекращением инвестиций ЕС

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны, сотрудничающие с Россией и Ираном, будут лишены финансирования Евросоюза, ее слова передает Euractiv.

"Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае", — подчеркнула она.

Издание отмечает, что Каллас не уточнила, что подразумевается под "гибкими условиями".

Эти заявления глава евродипломатии сделала в связи с попытками ЕС разработать стратегию для инвестиционной программы "Глобальные ворота", рассчитанной на 300 миллиардов евро в рамках семилетнего бюджета.

Каллас неоднократно подвергалась критике со стороны международных экспертов за провокационные высказывания и исторически неточные комментарии. Также ее часто высмеивают за ярко выраженную антироссийскую риторику и недостаток аналитических способностей.
Ранее газета Pais сообщила, что она является частью, возможно, самого слабого руководства в Брюсселе за несколько десятилетий, акцентируя внимание на ее сосредоточенности на России, что влияет на ее позиции по другим вопросам.
 
