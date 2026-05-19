На "Яндекс Картах" появились объекты, входящие в маршрут "Золотое кольцо"
2026-05-19T07:16+0300
бизнес
туризм
россия
москва
суздаль
иваново
сергиев посад
цср
яндекс.карты
яндекс
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Объекты, входящие в национальный туристический маршрут "Золотое кольцо", появились на "Яндекс Картах", рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
"Теперь объекты, входящие в национальный туристический маршрут "Золотое кольцо", можно найти прямо на "Яндекс Картах". Для этого достаточно перейти по ссылке – на карте появятся точки маршрута, расположенные в соответствующих городах", - говорится в сообщении.
Реализация проекта стала возможной благодаря совместной работе ЦСР, "Яндекса" и регионов.
Так, каждый пользователь сервиса "Яндекс Карты" получил возможность спланировать путешествие по ключевым историческим и культурным достопримечательностям и поделиться лучшей подборкой с друзьями и коллегами.
Отмечается, что тематические подборки охватывают все ключевые города и собраны по дням, как это отражено в описании национального туристического маршрута. "В проект вошли города: Москва, Владимир, Суздаль и Иваново, Ярославль и Кострома, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад", - указали в ЦСР.
Помимо этого, в карточках объектов размещены детальные описания каждой достопримечательности, а также практическая информация.
Гендиректор ЦСР Павел Смелов обратил внимание на то, что автотуристам на сервисе доступны 10 автотурмаршрутов. Он отметил, что ежемесячная аудитория веб-версии и мобильного приложения сервиса превышает 95 миллионов пользователей.
"Открыть им доступ к Золотому кольцу – это большой шаг в продвижении туризма, объектов показа, особенно в канун празднования 60-летия Золотого кольца", - сказал Смелов.
В сообщении говорится, что проектный офис "Золотое кольцо" ЦСР совместно с федеральными и региональными властями, партнерами продолжает работать над развитием легендарного маршрута и готовится к празднованию его юбилея.
