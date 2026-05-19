https://1prime.ru/20260519/keshbek-870055149.html

Псковский губернатор предложил "Союзный кешбэк" для туристов из Белоруссии

Псковский губернатор предложил "Союзный кешбэк" для туристов из Белоруссии - 19.05.2026, ПРАЙМ

Псковский губернатор предложил "Союзный кешбэк" для туристов из Белоруссии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил запустить программу "Союзный кешбэк", предполагающую возврат туристам из Белоруссии части затрат на... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T19:35+0300

2026-05-19T19:35+0300

2026-05-19T19:35+0300

экономика

бизнес

россия

псковская область

белоруссия

псков

совет министров

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1a/868634568_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f4652e145c670bf16f63f7f15456c899.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил запустить программу "Союзный кешбэк", предполагающую возврат туристам из Белоруссии части затрат на путешествие в регион в низкий сезон, сообщила пресс-служба областного правительства. Ведерников во вторник принял участие в заседании группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, которое прошло в правительстве Псковской области. "Одна из инициатив главы региона касалась развития туристической сферы и привлечения в Псковскую область большего числа гостей из Республики Беларусь за счет запуска программы "Союзный кэшбэк". Она подразумевает возвращение белорусским путешественникам 20% от стоимости проживания в классифицированных гостиницах Псковской области в низкий туристический сезон", - говорится в сообщении. Губернатор Псковской области отметил и целесообразность запуска авиасообщения между Минском и Псковом. Также Ведерников предложил Союзному государству поддержать ряд проектов в области молодежной политики и сохранения исторической памяти.

https://1prime.ru/20260519/rst-870036922.html

псковская область

белоруссия

псков

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, псковская область, белоруссия, псков, совет министров