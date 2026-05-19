Псковский губернатор предложил "Союзный кешбэк" для туристов из Белоруссии
2026-05-19T19:35+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил запустить программу "Союзный кешбэк", предполагающую возврат туристам из Белоруссии части затрат на путешествие в регион в низкий сезон, сообщила пресс-служба областного правительства. Ведерников во вторник принял участие в заседании группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, которое прошло в правительстве Псковской области. "Одна из инициатив главы региона касалась развития туристической сферы и привлечения в Псковскую область большего числа гостей из Республики Беларусь за счет запуска программы "Союзный кэшбэк". Она подразумевает возвращение белорусским путешественникам 20% от стоимости проживания в классифицированных гостиницах Псковской области в низкий туристический сезон", - говорится в сообщении. Губернатор Псковской области отметил и целесообразность запуска авиасообщения между Минском и Псковом. Также Ведерников предложил Союзному государству поддержать ряд проектов в области молодежной политики и сохранения исторической памяти.
