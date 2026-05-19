Китай вошел в тройку популярных направлений у российских туристов
2026-05-19T00:49+0300
00:49 19.05.2026
 
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Китай вошел в тройку популярных направлений у российских туристов в начале этого года, говорится в презентации сопредседателя Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Бориса Титова, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
"На новый год Китай вместе с Таиландом и Беларусью попал в топ-3 направлений выездного туризма", - говорится в презентации Титова.
Отмечается, что весной-летом прогнозируется новый рывок туристического потока благодаря проблемам на других популярных у туристов направлениях (Ближний Восток, Куба) и повышению цен на авиабилеты во многих странах.
Кроме того, в презентации говорится, что рост турпотока из Китая в РФ прогнозируется примерно на 30%.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
 
