На Западе забили тревогу перед визитом Путина в Китай

2026-05-19T06:16+0300

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай сулит быть более успешным, чем была поездка американского лидера Дональда Трампа в Пекин, сообщает испанское издание Público."Характер двусторонних документов, которые подпишут Путин и (председатель КНР. — Прим. ред.) Си Цзиньпин, неизвестен, но ясно, что этот визит будет лишен спорных моментов, которые характеризовали встречу китайского лидера и Трампа, хотя бы — из-за проблемы с Тайванем", — говорится в материале.Издание отмечает, что Си Цзиньпин и Путин неоднократно подчеркивали бессрочную крепость дружбы между двумя государствами, которая заметно укрепилась за последние годы.Президент Владимир Путин во вторник направится в Китай с официальным визитом, который продлится два дня, по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.Кремль сообщает, что программа визита будет насыщенной, а российская делегация — представительной. Планируется подписать порядка 40 соглашений, включая государственные и коммерческие договоры. Ожидается обсуждение расширения сотрудничества в сферах промышленности, транспорта, атомной энергетики и гуманитарной деятельности.Лидеры России и Китая обсудят полный спектр двусторонних отношений, затронут значимые вопросы, а также обменяются позицией по международным и региональным проблемам. Вероятно, что Путин и Си Цзиньпин уделят внимание сотрудничеству в энергетической области и проекту газопровода "Сила Сибири — 2".

