Saudi Aramco и Pasqal запустили первый в королевстве квантовый компьютер

2026-05-19T01:46+0300

ДОХА, 19 мая - ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco и французская квантовая вычислительная компания Pasqal объявили о запуске первого в королевстве квантового компьютера. "Saudi Aramco и Pasqal представили первую платформу для квантовых вычислений на Ближнем Востоке, которая ускорит разработку квантовых приложений в энергетическом, инфраструктурном и промышленном секторах", - говорится в пресс-релизе Saudi Aramco. Расположенный в центре обработки данных Saudi Aramco в ее центральном офисе в Дахране квантовый компьютер будет предоставлять клиентам немедленный и быстрый доступ к полному спектру решений производственных задач. Saudi Aramco отметила, что платформа для квантовых вычислений представляет собой важную веху в технологическом развитии региона, позволяя потенциальным клиентам удаленно получать доступ к облачным вычислениям.

