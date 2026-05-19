Saudi Aramco и Pasqal запустили первый в королевстве квантовый компьютер
01:46 19.05.2026
 
ДОХА, 19 мая - ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco и французская квантовая вычислительная компания Pasqal объявили о запуске первого в королевстве квантового компьютера.
"Saudi Aramco и Pasqal представили первую платформу для квантовых вычислений на Ближнем Востоке, которая ускорит разработку квантовых приложений в энергетическом, инфраструктурном и промышленном секторах", - говорится в пресс-релизе Saudi Aramco.
Расположенный в центре обработки данных Saudi Aramco в ее центральном офисе в Дахране квантовый компьютер будет предоставлять клиентам немедленный и быстрый доступ к полному спектру решений производственных задач.
Saudi Aramco отметила, что платформа для квантовых вычислений представляет собой важную веху в технологическом развитии региона, позволяя потенциальным клиентам удаленно получать доступ к облачным вычислениям.
 
