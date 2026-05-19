https://1prime.ru/20260519/kompjuter-870027247.html
Saudi Aramco и Pasqal запустили первый в королевстве квантовый компьютер
Saudi Aramco и Pasqal запустили первый в королевстве квантовый компьютер - 19.05.2026, ПРАЙМ
Saudi Aramco и Pasqal запустили первый в королевстве квантовый компьютер
Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco и французская квантовая вычислительная компания Pasqal объявили о запуске первого в королевстве квантового... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T01:46+0300
2026-05-19T01:46+0300
2026-05-19T01:46+0300
технологии
ближний восток
saudi aramco
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870027247.jpg?1779144419
ДОХА, 19 мая - ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco и французская квантовая вычислительная компания Pasqal объявили о запуске первого в королевстве квантового компьютера.
"Saudi Aramco и Pasqal представили первую платформу для квантовых вычислений на Ближнем Востоке, которая ускорит разработку квантовых приложений в энергетическом, инфраструктурном и промышленном секторах", - говорится в пресс-релизе Saudi Aramco.
Расположенный в центре обработки данных Saudi Aramco в ее центральном офисе в Дахране квантовый компьютер будет предоставлять клиентам немедленный и быстрый доступ к полному спектру решений производственных задач.
Saudi Aramco отметила, что платформа для квантовых вычислений представляет собой важную веху в технологическом развитии региона, позволяя потенциальным клиентам удаленно получать доступ к облачным вычислениям.
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ближний восток, saudi aramco
Технологии, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Saudi Aramco
Saudi Aramco и Pasqal запустили первый в королевстве квантовый компьютер
Saudi Aramco и Pasqal запустили первый в королевстве квантовый компьютер
ДОХА, 19 мая - ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco и французская квантовая вычислительная компания Pasqal объявили о запуске первого в королевстве квантового компьютера.
"Saudi Aramco и Pasqal представили первую платформу для квантовых вычислений на Ближнем Востоке, которая ускорит разработку квантовых приложений в энергетическом, инфраструктурном и промышленном секторах", - говорится в пресс-релизе Saudi Aramco.
Расположенный в центре обработки данных Saudi Aramco в ее центральном офисе в Дахране квантовый компьютер будет предоставлять клиентам немедленный и быстрый доступ к полному спектру решений производственных задач.
Saudi Aramco отметила, что платформа для квантовых вычислений представляет собой важную веху в технологическом развитии региона, позволяя потенциальным клиентам удаленно получать доступ к облачным вычислениям.