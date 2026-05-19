Южная Корея в апреле увеличила импорт необработанного алюминия из России
2026-05-19T07:46+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Южная Корея в апреле увеличила закупки необработанного алюминия из России до рекордной суммы - импорт достиг почти 140 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, южнокорейские компании в апреле ввезли необработанный алюминий и изделия из этого металла на 136,5 миллиона долларов против 111,5 миллиона в марте. Импорт вырос на 21,5% в месячном выражении и достиг максимальной суммы за всю современную историю. Ведомство предоставляет данные с 2000 года.
По итогам апреля Россия поднялась со второго на первое место среди крупнейших экспортеров необработанного алюминия на южнокорейский рынок. В топ-3 также вошли Австралия (105,7 миллиона долларов) и Индия (90,2 миллиона долларов).
