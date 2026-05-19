https://1prime.ru/20260519/koreja-870032646.html

Южная Корея в апреле увеличила импорт необработанного алюминия из России

Южная Корея в апреле увеличила импорт необработанного алюминия из России - 19.05.2026, ПРАЙМ

Южная Корея в апреле увеличила импорт необработанного алюминия из России

Южная Корея в апреле увеличила закупки необработанного алюминия из России до рекордной суммы - импорт достиг почти 140 миллионов долларов, подсчитало РИА... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T07:46+0300

2026-05-19T07:46+0300

2026-05-19T07:46+0300

экономика

мировая экономика

промышленность

южная корея

австралия

индия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870032646.jpg?1779166006

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Южная Корея в апреле увеличила закупки необработанного алюминия из России до рекордной суммы - импорт достиг почти 140 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, южнокорейские компании в апреле ввезли необработанный алюминий и изделия из этого металла на 136,5 миллиона долларов против 111,5 миллиона в марте. Импорт вырос на 21,5% в месячном выражении и достиг максимальной суммы за всю современную историю. Ведомство предоставляет данные с 2000 года. По итогам апреля Россия поднялась со второго на первое место среди крупнейших экспортеров необработанного алюминия на южнокорейский рынок. В топ-3 также вошли Австралия (105,7 миллиона долларов) и Индия (90,2 миллиона долларов).

южная корея

австралия

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, промышленность, южная корея, австралия, индия