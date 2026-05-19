Курс юаня на Московской бирже продолжает падение - 19.05.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю во вторник падает к минимумам с начала 2023 года, сохраняя дальнейший потенциал к снижению, следует из данных Московской биржи и комментариев...

2026-05-19T11:29+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю во вторник падает к минимумам с начала 2023 года, сохраняя дальнейший потенциал к снижению, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.18 мск падает на 15 копеек относительно предыдущего закрытия - до 10,46 рубля. При этом ниже 10,5 рубля курс китайской валюты опустилась впервые с 8 февраля 2023 года. А накануне он упал на 10 копеек, а еще ранее, за всю предыдущую не делю - на 21 копейку. На валютном рынке продолжается укрепление рубля, а остановить его сможет только Минфин, если в июне резко увеличит объем покупок юаней в рамках бюджетного правила, комментирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Пока же у курса рубля есть как минимум пару недель для продолжения роста, добавляет он. "Причины укрепления рубля остаются прежними – навес предложения со стороны экспортеров при слабом спросе со стороны импортеров и населения и небольших объемах покупок в рамках бюджетного правила, которых не хватает для восстановления баланса на рынке. В такой ситуации видим потенциал для дальнейшего отката пары "юань-рубль", - рассуждает Богдан Зварич из ПСБ. А сигналы из Китая относительно газопровода "Сила Сибири 2" могут дополнительно поддержать рубль через рост ожиданий газовой выручки, заключает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня»

