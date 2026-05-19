Внебиржевой курс доллара упал ниже 71 рубля

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 71 рубля - впервые с 8 февраля 2023 года, следует из данных торгов. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T12:52+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 71 рубля - впервые с 8 февраля 2023 года, следует из данных торгов. К 12.30 мск курс доллара падает на 1,15 рубля относительно предыдущего закрытия - до 71,01 рубля. А минутами ранее он опускался до 70,98 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

