Министр Козлов рассказал о восстановлении лесов в России - 19.05.2026, ПРАЙМ
Министр Козлов рассказал о восстановлении лесов в России
2026-05-19T20:03+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Восстановление превысило потерю леса на 49% по итогам 2025 года, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. "Начиная с 2021 года лесовосстановление превышает выбытие лесов. По итогам прошлого года превышение составило 49%", - сказал Козлов на парламентских слушаниях в СФ о ходе реализации национального проекта "Экологическое благополучие". В текущем году в рамках государственного мониторинга внедрена система верификации мероприятий по искусственному лесовосстановлению за счет средств федерального бюджета, добавил он. "Ежегодно будут проводиться осмотры всех участков, где выполняются такие работы", - отметил министр.
Министр Козлов рассказал о восстановлении лесов в России

