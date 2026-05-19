Министр Козлов рассказал о восстановлении лесов в России
Восстановление превысило потерю леса на 49% по итогам 2025 года, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T20:03+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Восстановление превысило потерю леса на 49% по итогам 2025 года, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. "Начиная с 2021 года лесовосстановление превышает выбытие лесов. По итогам прошлого года превышение составило 49%", - сказал Козлов на парламентских слушаниях в СФ о ходе реализации национального проекта "Экологическое благополучие". В текущем году в рамках государственного мониторинга внедрена система верификации мероприятий по искусственному лесовосстановлению за счет средств федерального бюджета, добавил он. "Ежегодно будут проводиться осмотры всех участков, где выполняются такие работы", - отметил министр.
Козлов заявил, что лесовосстановление в России в 2025 году превысило потерю леса на 49%
