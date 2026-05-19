В ЕС дали жесткий ответ на призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград

2026-05-19T06:23+0300

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Высказывание министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о возможной атаке НАТО на Калининград было расценено как безумное, сообщил в своем YouTube-канале кипрский журналист Алекс Христофору."Если его (Будриса. — Прим. ред.) цель — заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен. Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой", — сказал он.Эксперт отметил, что риторика Будриса перекликается с необычными заявлениями главы евродипломатии Каи Каллас о конфронтации с Россией."Это ведь ее проекция, говорящая о том, что европейцы пытаются угрожать России пустыми требованиями. Разница лишь в том, что Будрис привлекает НАТО, а не ЕС", — пояснил журналист.Накануне глава литовского МИД Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО к атакам на Калининград.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что блокада Калининградской области приведет к серьезной эскалации, и что всякий риск для региона будет незамедлительно ликвидирован.В Совете Федерации заявили, что Россия никогда не допустит угрозы Калининграду или Балтийскому морю, и любая агрессия получит моментальный отпор.

мировая экономика, общество , калининград, литва, балтийское море, кая каллас, владимир путин, нато, ес, мид