Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС дали жесткий ответ на призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260519/litva-870031330.html
В ЕС дали жесткий ответ на призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград
В ЕС дали жесткий ответ на призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград - 19.05.2026, ПРАЙМ
В ЕС дали жесткий ответ на призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград
Высказывание министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о возможной атаке НАТО на Калининград было расценено как безумное, сообщил в своем YouTube-канале... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T06:23+0300
2026-05-19T06:34+0300
мировая экономика
общество
калининград
литва
балтийское море
кая каллас
владимир путин
нато
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861506407_0:30:597:366_1920x0_80_0_0_dd63935940a21b166c9bc4ddea68cfa9.jpg
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Высказывание министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о возможной атаке НАТО на Калининград было расценено как безумное, сообщил в своем YouTube-канале кипрский журналист Алекс Христофору."Если его (Будриса. — Прим. ред.) цель — заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен. Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой", — сказал он.Эксперт отметил, что риторика Будриса перекликается с необычными заявлениями главы евродипломатии Каи Каллас о конфронтации с Россией."Это ведь ее проекция, говорящая о том, что европейцы пытаются угрожать России пустыми требованиями. Разница лишь в том, что Будрис привлекает НАТО, а не ЕС", — пояснил журналист.Накануне глава литовского МИД Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО к атакам на Калининград.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что блокада Калининградской области приведет к серьезной эскалации, и что всякий риск для региона будет незамедлительно ликвидирован.В Совете Федерации заявили, что Россия никогда не допустит угрозы Калининграду или Балтийскому морю, и любая агрессия получит моментальный отпор.
https://1prime.ru/20260518/kaliningrad-870024512.html
https://1prime.ru/20260304/zakharova-867998432.html
https://1prime.ru/20260518/litva-870017471.html
калининград
литва
балтийское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861506407_0:0:597:448_1920x0_80_0_0_7a0f854b76de0d7264b0feaf9c2dd65c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , калининград, литва, балтийское море, кая каллас, владимир путин, нато, ес, мид
Мировая экономика, Общество , КАЛИНИНГРАД, ЛИТВА, Балтийское море, Кая Каллас, Владимир Путин, НАТО, ЕС, МИД
06:23 19.05.2026 (обновлено: 06:34 19.05.2026)
 
В ЕС дали жесткий ответ на призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград

Христофору: слова Будриса об атаке на Калининград намекают на его безумии

© Фото : Ministry of Foreign AffairsМинистр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Архивное фото
© Фото : Ministry of Foreign Affairs
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Высказывание министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о возможной атаке НАТО на Калининград было расценено как безумное, сообщил в своем YouTube-канале кипрский журналист Алекс Христофору.

"Если его (Будриса. — Прим. ред.) цель — заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен. Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой", — сказал он.
Калининград - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград
Вчера, 23:13
Эксперт отметил, что риторика Будриса перекликается с необычными заявлениями главы евродипломатии Каи Каллас о конфронтации с Россией.

"Это ведь ее проекция, говорящая о том, что европейцы пытаются угрожать России пустыми требованиями. Разница лишь в том, что Будрис привлекает НАТО, а не ЕС", — пояснил журналист.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Захарова оценила готовность Литвы обсудить с США отправку войск в Иран
4 марта, 09:23
Накануне глава литовского МИД Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО к атакам на Калининград.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что блокада Калининградской области приведет к серьезной эскалации, и что всякий риск для региона будет незамедлительно ликвидирован.

В Совете Федерации заявили, что Россия никогда не допустит угрозы Калининграду или Балтийскому морю, и любая агрессия получит моментальный отпор.
Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
В Литве сделали неожиданное признание из-за прилета украинского БПЛА
Вчера, 13:14
 
Мировая экономикаОбществоКАЛИНИНГРАДЛИТВАБалтийское мореКая КалласВладимир ПутинНАТОЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала