Мантуров рассказал о динамике товарооборота России и Китая

России и Китаю в текущем году удалось вернуться к положительной динамике товарооборота, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

2026-05-19T08:18+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. России и Китаю в текущем году удалось вернуться к положительной динамике товарооборота, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Инвестиционная активность благоприятно сказывается и на развитии двусторонней торговли. В этом году нам удалось вернуться к положительной динамике товарооборота", - отметил Мантуров, чьи слова приводятся секретариатом первого вице-премьера. Мантуров в рамках рабочей поездки в Китай встретился с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. В преддверии официального визита в Китай президента России Владимира Путина стороны обсудили ключевые вопросы, находящиеся в фокусе внимания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. "Отмечено расширение портфеля совместных проектов комиссии, который в настоящее время охватывает такие отрасли, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, агропромышленная и транспортно-логистическая сферы", - добавили в секретариате. Кроме того, Россия и Китай подтвердили необходимость создания комфортных, предсказуемых условий для дальнейшего укрепления связей между предпринимательскими кругами.

