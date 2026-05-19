https://1prime.ru/20260519/manturov--870033047.html
Мантуров рассказал о динамике товарооборота России и Китая
Мантуров рассказал о динамике товарооборота России и Китая - 19.05.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о динамике товарооборота России и Китая
России и Китаю в текущем году удалось вернуться к положительной динамике товарооборота, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T08:18+0300
2026-05-19T08:18+0300
2026-05-19T08:18+0300
экономика
россия
бизнес
китай
рф
денис мантуров
дин сюэсян
владимир путин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/80709/84/807098426_0:0:2738:1540_1920x0_80_0_0_d83d0e0db5e8e354411e5770cc35c404.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. России и Китаю в текущем году удалось вернуться к положительной динамике товарооборота, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Инвестиционная активность благоприятно сказывается и на развитии двусторонней торговли. В этом году нам удалось вернуться к положительной динамике товарооборота", - отметил Мантуров, чьи слова приводятся секретариатом первого вице-премьера. Мантуров в рамках рабочей поездки в Китай встретился с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. В преддверии официального визита в Китай президента России Владимира Путина стороны обсудили ключевые вопросы, находящиеся в фокусе внимания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. "Отмечено расширение портфеля совместных проектов комиссии, который в настоящее время охватывает такие отрасли, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, агропромышленная и транспортно-логистическая сферы", - добавили в секретариате. Кроме того, Россия и Китай подтвердили необходимость создания комфортных, предсказуемых условий для дальнейшего укрепления связей между предпринимательскими кругами.
https://1prime.ru/20260519/kitay-870031125.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80709/84/807098426_51:0:2635:1938_1920x0_80_0_0_0861b51b165d8eabcaf8c96630ab1398.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, китай, рф, денис мантуров, дин сюэсян, владимир путин, госсовет
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, РФ, Денис Мантуров, Дин Сюэсян, Владимир Путин, Госсовет
Мантуров рассказал о динамике товарооборота России и Китая
Мантуров: Россия и Китай вернулись к положительной динамике товарооборота
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. России и Китаю в текущем году удалось вернуться к положительной динамике товарооборота, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Инвестиционная активность благоприятно сказывается и на развитии двусторонней торговли. В этом году нам удалось вернуться к положительной динамике товарооборота", - отметил Мантуров
, чьи слова приводятся секретариатом первого вице-премьера.
Мантуров в рамках рабочей поездки в Китай
встретился с заместителем премьера Госсовета
КНР Дин Сюэсяном
. В преддверии официального визита в Китай президента России Владимира Путина
стороны обсудили ключевые вопросы, находящиеся в фокусе внимания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
"Отмечено расширение портфеля совместных проектов комиссии, который в настоящее время охватывает такие отрасли, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, агропромышленная и транспортно-логистическая сферы", - добавили в секретариате.
Кроме того, Россия и Китай подтвердили необходимость создания комфортных, предсказуемых условий для дальнейшего укрепления связей между предпринимательскими кругами.
На Западе забили тревогу перед визитом Путина в Китай