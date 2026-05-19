Мантуров рассказал о динамике товарооборота России и Китая - 19.05.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о динамике товарооборота России и Китая
России и Китаю в текущем году удалось вернуться к положительной динамике товарооборота, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
08:18 19.05.2026
 
Мантуров рассказал о динамике товарооборота России и Китая

Мантуров: Россия и Китай вернулись к положительной динамике товарооборота

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. России и Китаю в текущем году удалось вернуться к положительной динамике товарооборота, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Инвестиционная активность благоприятно сказывается и на развитии двусторонней торговли. В этом году нам удалось вернуться к положительной динамике товарооборота", - отметил Мантуров, чьи слова приводятся секретариатом первого вице-премьера.
Мантуров в рамках рабочей поездки в Китай встретился с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. В преддверии официального визита в Китай президента России Владимира Путина стороны обсудили ключевые вопросы, находящиеся в фокусе внимания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
"Отмечено расширение портфеля совместных проектов комиссии, который в настоящее время охватывает такие отрасли, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, агропромышленная и транспортно-логистическая сферы", - добавили в секретариате.
Кроме того, Россия и Китай подтвердили необходимость создания комфортных, предсказуемых условий для дальнейшего укрепления связей между предпринимательскими кругами.
