Авто из Китая не должны создавать конкуренцию "АвтоВАЗу", заявил Мантуров - 19.05.2026, ПРАЙМ
Авто из Китая не должны создавать конкуренцию "АвтоВАЗу", заявил Мантуров
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию "АвтоВАЗу", такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с "АвтоВАЗом", - сказал он в интервью ИС "Вести". Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть, машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом "АвтоВАЗа". "Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями", - отметил первый вице-премьер.
Мантуров: китайские автомобили не должны создавать конкуренцию "АвтоВАЗу"

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию "АвтоВАЗу", такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с "АвтоВАЗом", - сказал он в интервью ИС "Вести".
Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть, машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом "АвтоВАЗа".
"Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями", - отметил первый вице-премьер.
