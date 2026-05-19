Авто из Китая не должны создавать конкуренцию "АвтоВАЗу", заявил Мантуров

Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию "АвтоВАЗу", такое условие перед производителями ставит правительство России,... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T16:54+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию "АвтоВАЗу", такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с "АвтоВАЗом", - сказал он в интервью ИС "Вести". Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть, машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом "АвтоВАЗа". "Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями", - отметил первый вице-премьер.

