Российские маркетплейсы блокируют карточки с подозрительными семенами
2026-05-19T13:08+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Wildberries и Ozon блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями, - площадки проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службах маркетплейсов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на российских маркетплейсах набирают обороты продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов, общественники обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. "Мы оперативно скрываем все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки. Просим продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии, так как введение покупателей в заблуждение с их помощью недопустимо", - заявили в Ozon. В Wildberries также подтвердили, что блокируют карточки с нарушениями. "Маркетплейс уделяет особое внимание безопасности и качеству продукции, представленной на витрине. В случае поступающих обращений, а также выявления самой площадкой подозрительных карточек товара мы инициативно проводим внутренние проверки, а также сверяемся с реестром, содержащим утвержденный перечень семян, допущенных к реализации", - сообщили в пресс-службе группы РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ). Там уточнили, что карточки с нарушениями были созданы недавно и уже обнаружены и заблокированы ML-моделями. "Мы продолжим мониторинг категории, и если в процессе обнаружатся другие карточки с нарушениями, они также будут немедленно скрыты с витрины", - добавили в пресс-службе. Там указали, что площадка исходит из принципа добропорядочности продавцов: принимая оферту, они подтверждают полное соответствие товаров законодательству РФ и правилам площадки, поэтому их нарушение ведет к блокировке.
