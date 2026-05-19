Mars хочет зарегистрировать три товарных знака в России - 19.05.2026, ПРАЙМ
Mars хочет зарегистрировать три товарных знака в России
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Американский производитель шоколада и продуктов питания Mars хочет зарегистрировать три товарных знака в России, включая батончик Snickers, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки на регистрацию двух товарных знаков в виде этикеток шоколада Snickers и одного знака с логотипом этого батончика поступили в ведомство в мае текущего года. В случае успешной регистрации Mars под товарными знаками сможет продавать в России шоколад, конфеты, различные десерты и напитки. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
192
40
192
40
