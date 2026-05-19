Мерц выступил с заявлением о визите Путина в Китай
Власти Германии уделяют особое внимание визиту президента России Владимира Путина в Китай, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции. | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T16:52+0300
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Власти Германии уделяют особое внимание визиту президента России Владимира Путина в Китай, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции. "Мы, конечно, очень внимательно следим за визитом Путина в Пекин", — цитирует его DWS News.Мерц отметил, что Берлин тщательно следил за заявлениями, сделанными в ходе встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. По его словам, в Германии не ожидают существенных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем. Также Мерц выразил надежду на то, что Пекин сможет повлиять на Москву в отношении завершения конфликта на Украине. Владимир Путин планирует нанести официальный визит в Китай с 19 по 20 мая по приглашению Си Цзиньпина. Визит российского президента совпадает с 25-й годовщиной подписания российско-китайского договора о добрососедстве. Путина будет сопровождать солидная делегация, которая включает вице-премьеров, министров, глав госкорпораций и представителей крупного бизнеса.
Мерц: в ФРГ внимательно следят за визитом Путина в Китай