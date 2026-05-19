Москва создала метропоезда мирового уровня, заявил Собянин

Москва создала метропоезда мирового уровня, заявил член Бюро высшего совета партии "Единая Россия", мэр столицы Сергей Собянин. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T20:19+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Москва создала метропоезда мирового уровня, заявил член Бюро высшего совета партии "Единая Россия", мэр столицы Сергей Собянин. Мэр во вторник принял участие в пленарном заседании в рамках регионального отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!". "Мы создали целую линейку новых видов транспорта. Это новые метропоезда мирового уровня, это новые трамваи, включая беспилотные трамваи. Троллейбусы и автобусы последовательно замещаются современными электробусами. Запущен и речной электротранспорт впервые в нашей стране и в мире", - рассказал Собянин.

