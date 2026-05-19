Минфин ожидает дефицита алмазов в мире к 2030 году - 19.05.2026, ПРАЙМ
Минфин РФ ожидает серьезного дефицита алмазов в мире через 5 лет, к 2030 году добыча может сократиться до 20-30 миллионов карат, заявил журналистам замминистра... | 19.05.2026, ПРАЙМ
Минфин ожидает дефицита алмазов в мире к 2030 году

Минфин ожидает серьезного дефицита алмазов в мире через пять лет

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает серьезного дефицита алмазов в мире через 5 лет, к 2030 году добыча может сократиться до 20-30 миллионов карат, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Я думаю, что лет через пять максимум мы увидим серьезный дефицит алмазов на рынке, потому что очень большое количество месторождений в Африке и в Якутии, да и, собственно, не только в Якутии - и в Архангельской области, - они заканчивают свой срок жизни. И в принципе, если посмотреть на глобальный прогноз... прогноз мировой добычи, то к 2030 году они могут сократиться до 20-30 миллионов карат на этих текущих 80-100 (миллионов - ред.)", - сказал он.
Моисеев добавил, что "Алроса" допускает временную консервацию ряда мощностей на фоне планов снижения добычи примерно на 15% в текущем году.
"Да, они провели анализ экономической эффективности, и мы их в этом поддержали... Понятно, что закрыть шахту довольно сложно, но закрыть, например, россыпные месторождения - это достаточно не сложно... Как только рынок снова стабилизируется и цены пойдут наверх, то, конечно, будут открывать", - ответил он на вопрос о возможной консервации мощностей на фоне планового сокращения добычи в 2026 году "Алросой".
Запасы алмазов и бриллиантов у огранщиков и продавцов падают на 15-20 миллионов карат в год, в конце 2026 года на рынке возможен дефицит камней, заявил в конце апреля РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добыча алмазов компании по итогам 2025 года снизилась на 10%, до 29,8 миллиона карат. В 2026 году компания планирует добыть 25-26 миллионов карат. Следовательно снижение составит около 12,75-16%.
