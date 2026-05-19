Минфин призвал делать сбережения в золоте, а не в долларах

Россиянам стоит делать сбережения в золоте, а не в наличных долларах; при этом повысить интерес к нему как инструменту сбережений позволит цифровая платформа...

2026-05-19T15:13+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россиянам стоит делать сбережения в золоте, а не в наличных долларах; при этом повысить интерес к нему как инструменту сбережений позволит цифровая платформа компании с госучастием "Росвексель" для покупки физических слитков драгметалла онлайн, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Замминистра финансов принял участие в пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках презентации новой компании с госучастием "Росвексель" и запуска цифровой платформы для покупки физических слитков золота онлайн с хранением в АО "Гознак". Преимуществом цифровой платформы является внедрение механизма защиты от краткосрочного снижения цены золота в момент покупки. Аналогов ему на российском рынке нет. Это означает, что инвестор защищен от ситуации, когда цена на золото падает сразу после сделки. Замминистра отметил, что в Минфине "достаточно серьезно озаботились тем", что в России среди физических лиц рынок золота развит "очень слабо" и предпринимают меры, чтобы продвинуть развитие этого сектора. "Золото - это идеальная, на мой взгляд, альтернатива наличной иностранной валюте. Считаю, что наличная иностранная валюта как способ сбережения - это атавизм. Это вошло в привычку в начале и в середине 90-х годов. К сожалению, значительный объем наличной иностранной валюты остается", - отметил Моисеев. Замминистра рассказал, что с 2022 года, несмотря на значительный объем покупок золота населением в сравнении с предыдущими периодами, Минфин фиксирует все еще достаточно низкий оборот золота, а также незначительный объем перетока в золото из других аналогичных видов накоплений. "Понятно, что есть какие-то исторические страхи по поводу российского фондового рынка и других, но давайте копить в золоте, это точно лучше, чем наличные доллары. Проблема, которая, мне кажется, людей сейчас останавливает в этом смысле, это, конечно, низкая ликвидность", - отметил Моисеев. По его словам, цифровая платформа компании "Росвексель" "поможет этот вопрос урегулировать".

