Минфин призвал делать сбережения в золоте, а не в долларах - 19.05.2026, ПРАЙМ
Минфин призвал делать сбережения в золоте, а не в долларах
2026-05-19T15:13+0300
15:13 19.05.2026
 
Минфин призвал делать сбережения в золоте, а не в долларах

Минфин посоветовал делать сбережения в золоте, а не в наличных долларах

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 19.05.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россиянам стоит делать сбережения в золоте, а не в наличных долларах; при этом повысить интерес к нему как инструменту сбережений позволит цифровая платформа компании с госучастием "Росвексель" для покупки физических слитков драгметалла онлайн, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Замминистра финансов принял участие в пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках презентации новой компании с госучастием "Росвексель" и запуска цифровой платформы для покупки физических слитков золота онлайн с хранением в АО "Гознак".
Преимуществом цифровой платформы является внедрение механизма защиты от краткосрочного снижения цены золота в момент покупки. Аналогов ему на российском рынке нет. Это означает, что инвестор защищен от ситуации, когда цена на золото падает сразу после сделки.
Замминистра отметил, что в Минфине "достаточно серьезно озаботились тем", что в России среди физических лиц рынок золота развит "очень слабо" и предпринимают меры, чтобы продвинуть развитие этого сектора.
"Золото - это идеальная, на мой взгляд, альтернатива наличной иностранной валюте. Считаю, что наличная иностранная валюта как способ сбережения - это атавизм. Это вошло в привычку в начале и в середине 90-х годов. К сожалению, значительный объем наличной иностранной валюты остается", - отметил Моисеев.
Замминистра рассказал, что с 2022 года, несмотря на значительный объем покупок золота населением в сравнении с предыдущими периодами, Минфин фиксирует все еще достаточно низкий оборот золота, а также незначительный объем перетока в золото из других аналогичных видов накоплений.
"Понятно, что есть какие-то исторические страхи по поводу российского фондового рынка и других, но давайте копить в золоте, это точно лучше, чем наличные доллары. Проблема, которая, мне кажется, людей сейчас останавливает в этом смысле, это, конечно, низкая ликвидность", - отметил Моисеев.
По его словам, цифровая платформа компании "Росвексель" "поможет этот вопрос урегулировать".
