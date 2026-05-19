Министра финансов Украины выгнали из Франции после слов о России - 19.05.2026, ПРАЙМ
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали министра финансов Украины Сергею Марченко за призыв к ЕС усилить санкции против России. | 19.05.2026, ПРАЙМ
украина
франция
париж
сергей марченко
ес
07:07 19.05.2026
 

Министра финансов Украины выгнали из Франции после слов о России

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали министра финансов Украины Сергею Марченко за призыв к ЕС усилить санкции против России.
Глава украинского минфина сделал это заявление на саммите министров финансов стран G7 в Париже.
"Что он здесь забыл? Украина — великая держава? Вон отсюда!" — написал Diogene.
"Пусть подаст в суд на Зеленского, который не упускает случая набить себе карманы", — призвал AB86.
"Его пригласили в гости, а он со своим мнением лезет", — возмутился Lucien Leuwen.
"Я предлагаю усилить антикоррупционный контроль на Украине", — написал пользователь D.75.
Один из читателей вспомнил о громком коррупционном скандале, разгорающемся на Украине, добавив, что Киев не сможет компенсировать средства, которые ЕС теряет от санкций против России.
"Санкции без реальных последствий, кроме серьезного ущерба нашим собственным интересам, особенно в виде грабительских цен на энергоносители. Мы стали посмешищем на международной арене, но продолжаем в том же духе", — написал он.
Евросоюз 23 апреля объявил о новом, 20-м пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти, а также уже анонсировал работу над 21-м пакетом антироссийских санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
