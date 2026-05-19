Министра финансов Украины выгнали из Франции после слов о России

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали министра финансов Украины Сергею Марченко за призыв к ЕС усилить санкции против России. | 19.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали министра финансов Украины Сергею Марченко за призыв к ЕС усилить санкции против России.Глава украинского минфина сделал это заявление на саммите министров финансов стран G7 в Париже."Что он здесь забыл? Украина — великая держава? Вон отсюда!" — написал Diogene."Пусть подаст в суд на Зеленского, который не упускает случая набить себе карманы", — призвал AB86."Его пригласили в гости, а он со своим мнением лезет", — возмутился Lucien Leuwen."Я предлагаю усилить антикоррупционный контроль на Украине", — написал пользователь D.75.Один из читателей вспомнил о громком коррупционном скандале, разгорающемся на Украине, добавив, что Киев не сможет компенсировать средства, которые ЕС теряет от санкций против России."Санкции без реальных последствий, кроме серьезного ущерба нашим собственным интересам, особенно в виде грабительских цен на энергоносители. Мы стали посмешищем на международной арене, но продолжаем в том же духе", — написал он.Евросоюз 23 апреля объявил о новом, 20-м пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти, а также уже анонсировал работу над 21-м пакетом антироссийских санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

