ВС России начали учения по подготовке и применению ядерных сил

2026-05-19T09:31+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России с 19 по 21 мая проведут учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, привлечены РВСН и дальняя авиация, сообщили в Минобороны РФ. "В период с 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии", - говорится в сообщении. К участию в учении привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов, отметили в Минобороны России.

