Российский рынок акций незначительно снижается в начале основных торгов - 19.05.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно снижается в начале основных торгов
рынок, торги, акции, китай, владимир чернов, владимир путин, елена кожухова, мосбиржа, газпром, норникель, газопровод "сила сибири"
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается в начале основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.38 мск снижался на 0,28% относительно предыдущего закрытия - до 2660,78 пункта.
Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,41% - до 110,51 доллара за баррель.
В лидерах роста - акции "Распадской" (+4,82%), префы "Мечела" (+1,69%), обыкновенные акции "Норникеля" (+0,99%), ТГК‑1 (+0,85%) и ММК (+0,81%).
"Главный аутсайдер утра - это Fix Price (-16,55%). Падение связано с дивидендной отсечкой и свежим негативным заголовком по годовому распределению прибыли. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, а ГОСА назначено на 22 июня. При этом ранее компания уже одобрила промежуточные дивиденды, поэтому текущее движение выглядит в основном техническим, но новость по годовому дивиденду усиливает давление на бумагу", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global .
В лидерах снижения также бумаги "Эн+ Групп" (−1,74%), ОГК‑2 (−0,88%), "Русснефти" (−0,82%), ТМК (−0,66%) и "СПБ Биржи" (−0,62%).
"Владимир Путин 19–20 мая находится с официальным визитом в Китае. Для рынка главный вопрос заключается в том, будет ли конкретика по "Силе Сибири 2" и расширению ее пропускных мощностей, потому что именно этот проект может дать краткосрочный повод для роста акций "Газпрома", - говорит Чернов.
Во вторник совет директоров "Газпрома" также примет рекомендацию по дивидендам за 2025 год: объявления о выплатах не ожидается, но акции газового гиганта могут получать поддержку от ожиданий расширения сотрудничества с Китаем, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Сегодня индекс Мосбиржи может перейти к проторговке середины диапазона 2600–2700 пунктов. В отсутствии новых драйверов и на ожидании итогов визита Владимира Путина в Китай инвесторы могут занять выжидательную позицию, что будет способствовать стабилизации рынка на текущих уровнях. При этом, с нашей точки зрения, интересными продолжают оставаться бумаги с сильным фундаментальным бэкграундом и дивидендные идеи", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Технически индекс Мосбиржи упирается в верхнюю границу 2650–2670 пунктов, для прорыва к 2700 пунктам и выше нужно либо смягчение геополитики, либо позитивные дивидендные сюрпризы, а поддержка находится в зоне 2620–2630 пунктов, отмечают аналитики компании "Цифра брокер".
