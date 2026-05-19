В России подготовят новые нормы по регулированию продажи табака

Россия готовит ряд новых норм по регулированию продажи никотинсодержащей продукции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T21:40+0300

ЖЕНЕВА, 19 мая – ПРАЙМ. Россия готовит ряд новых норм по регулированию продажи никотинсодержащей продукции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что вопрос регулирования продажи и употребления табака и никотиносодержащих смесей, пластырей и вейпов активно обсуждался на 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. "В нашей стране сегодня готовится ряд норм, которые также вводят дополнительные нормы регулирования по никотиносодержащей продукции. Считаем, что такое направление и такое законодательство внутреннее, конечно, должно развиваться и прогрессировать. Какие нормы должны включаться, это обсуждаться должно сообществом и депутатами", - сказал он журналистам в Женеве. Он отметил, что, чтобы создать поколение без употребления никотиносодержащих продуктов в будущем, страны уже принимают такое законодательство, и сегодня оно расширяется. "То, что внимание к данному вопросу поднято на самый высокий медицинский уровень, это показывает то, что этим нужно продолжать заниматься, этому нужно уделять внимание. Ну и вопросы алкоголизации, наркомании и ряда заболеваний сексуально-трансмиссивных также сегодня звучали в повестке. И никто на сегодняшний день не сомневается, что работа по данному направлению как на внутреннестрановом уровне, так и на межстрановом уровне должна быть больше активизирована", - сказал он.

