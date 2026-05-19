"Хочет захватить": выходка НАТО против России вызвала бурную реакцию в Сети

"Хочет захватить": выходка НАТО против России вызвала бурную реакцию в Сети | 19.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt резко отреагировали на учения НАТО на шведском острове Готланд, в ходе которых были отработаны действия при потенциальной угрозе со стороны России."Сочинять абсурдные сценарии, как в устной, так и в письменной форме, — бесперспективное занятие! Владимир Путин — не Дональд Трамп, который хочет аннексировать Венесуэлу, включить Кубу и Канаду в состав США и захватить Гренландию!" — написал один из комментаторов."Утверждение о том, что Россия хочет спровоцировать конфликт с НАТО, чтобы получить контроль над Балтийским морем, — это полнейшая чушь", — отметил другой."Я не понимаю, почему мы постоянно слышим о том, насколько слаба Россия и как она балансирует на грани краха в конфликте на Украине. В то же время распространяется паника по поводу того, что русские хотят напасть на НАТО. Так что же из этого правда? — поинтересовался третий."Ах, вот они снова, голоса, что разжигают страх перед российским нападением на НАТО. Неужели подобные статьи действительно спонсируются оружейными компаниями?" — подытожил еще один читатель.Агентство Associated Press 12 мая сообщило, что военные стран НАТО провели учения на шведском острове Готланд, в ходе которых отработали действия при потенциальной угрозе с Востока.Как пишет агентство, целью мероприятий было проверить, как страны-члены НАТО будут действовать в подобных условиях еще до официального задействования статьи 5 устава организации о коллективной обороне. Руководившие учениями военные отметили, что под угрозой с Востока понимается Россия. Начальник генштаба Швеции Микаэль Клаэссон в разговоре с агентством сообщил, что сценарий, при котором Москва попробует захватить Готланд, якобы "правдоподобен".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.

