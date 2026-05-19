https://1prime.ru/20260519/novak-870035961.html

Новак рассказал, сколько рабочих мест нужно заместить в России

Новак рассказал, сколько рабочих мест нужно заместить в России - 19.05.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал, сколько рабочих мест нужно заместить в России

Около 11 миллионов рабочих мест необходимо будет заместить в России в ближайшие пять лет в связи с выходом работников на пенсию, заявил вице-премьер РФ... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T11:16+0300

2026-05-19T11:16+0300

2026-05-19T11:16+0300

экономика

россия

рф

александр новак

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6503e9b9bca1e65a209e0004125c632a.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Около 11 миллионов рабочих мест необходимо будет заместить в России в ближайшие пять лет в связи с выходом работников на пенсию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В ближайшие 5 лет в связи с выходом работников на пенсию предстоит заместить около 11 миллионов рабочих мест", - сказал Новак, выступая на форуме "Повышение производительности труда". Он отметил, что это вызов не на длительном горизонте, а сегодняшнего дня. "И без решения этого вызова мы не сможем обеспечить те цели и задачи, которые стоят по выполнению национальных целей развития по обеспечению устойчивого экономического роста", - добавил вице-премьер. По данным Росстата, безработица в России в марте выросла до 2,2% с 2,1% в феврале.

https://1prime.ru/20260512/zarplaty-869877402.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, александр новак, росстат