Новак рассказал, сколько рабочих мест нужно заместить в России - 19.05.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал, сколько рабочих мест нужно заместить в России
Новак: около 11 миллионов рабочих мест необходимо заместить в ближайшие пять лет

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Около 11 миллионов рабочих мест необходимо будет заместить в России в ближайшие пять лет в связи с выходом работников на пенсию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В ближайшие 5 лет в связи с выходом работников на пенсию предстоит заместить около 11 миллионов рабочих мест", - сказал Новак, выступая на форуме "Повышение производительности труда".
Он отметил, что это вызов не на длительном горизонте, а сегодняшнего дня. "И без решения этого вызова мы не сможем обеспечить те цели и задачи, которые стоят по выполнению национальных целей развития по обеспечению устойчивого экономического роста", - добавил вице-премьер.
По данным Росстата, безработица в России в марте выросла до 2,2% с 2,1% в феврале.
