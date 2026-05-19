Новак рассказал, сколько рабочих мест нужно заместить в России
Около 11 миллионов рабочих мест необходимо будет заместить в России в ближайшие пять лет в связи с выходом работников на пенсию, заявил вице-премьер РФ...
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Около 11 миллионов рабочих мест необходимо будет заместить в России в ближайшие пять лет в связи с выходом работников на пенсию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В ближайшие 5 лет в связи с выходом работников на пенсию предстоит заместить около 11 миллионов рабочих мест", - сказал Новак, выступая на форуме "Повышение производительности труда". Он отметил, что это вызов не на длительном горизонте, а сегодняшнего дня. "И без решения этого вызова мы не сможем обеспечить те цели и задачи, которые стоят по выполнению национальных целей развития по обеспечению устойчивого экономического роста", - добавил вице-премьер. По данным Росстата, безработица в России в марте выросла до 2,2% с 2,1% в феврале.
