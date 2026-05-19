Новак оценил размер кадрового дефицита в России до 2030 года
Россия приблизилась к структурному пределу в сфере кадров - дефицит к 2030 году оценивается в 3,1 миллиона человек, однако за счет отраслевых программ повышения
2026-05-19T11:43+0300
КРАСНОЯРСК, 19 мая - ПРАЙМ. Россия приблизилась к структурному пределу в сфере кадров - дефицит к 2030 году оценивается в 3,1 миллиона человек, однако за счет отраслевых программ повышения производительности труда его удастся почти полностью закрыть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По данным Росстата, безработица в России в марте выросла до 2,2% с 2,1% в феврале. "По оценке Министерства труда, при действующей социально-демографической модели фактически мы приблизились к структурному пределу... По прогнозу министерства экономического развития, министерства труда, к 2030 году дополнительная потребность в работниках для нашей экономики составит порядка 3,1 миллиона человек", - сказал он, выступая на форуме "Повышение производительности труда". Новак напомнил, что правительство реализует национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", в рамках которой существует 17 отраслевых программ повышения производительности труда. "Потенциал высвобождения и переориентации кадров и ресурсов за счет отраслевых программ, мы оцениваем, создаст примерно дополнительно 3 миллиона рабочих мест. Эта цифра практически совпадает с прогнозным кадровым дефицитом", - добавил вице-премьер.
Новак: к 2030 году дефицит в сфере кадров составит 3,1 миллиона человек
