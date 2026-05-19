Новак рассказал о создании условий для снижения ключевой ставки - 19.05.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о создании условий для снижения ключевой ставки
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в России создаются условия для снижения ключевой ставки.
12:14 19.05.2026
 
Новак рассказал о создании условий для снижения ключевой ставки

Новак: в России создаются условия для снижения ключевой ставки

КРАСНОЯРСК, 19 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в России создаются условия для снижения ключевой ставки.
"Сегодня, понятно, у нас ситуация, мы находимся в синусовой стадии охлаждения, но в целом создаются условия для снижения процентной ставки для того, чтобы траектория экономического роста стала устойчивой в соответствии с потенциалом нашей экономики", - сказал Новак в ходе форума "Повышение производительности труда".
Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях.
По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14–14,5%, в 2027 году – 8–10%.
